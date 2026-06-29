Wimbledon 2026: Sinner und Co. beenden vorerst Preisgeld-Proteste

Die Stars der Tennisszene um die Weltranglistenersten Jannik Sinner und Aryna Sabalenka haben das Ende ihrer Preisgeld-Proteste in Wimbledon angekündigt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 29.06.2026, 12:51 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner & Co. beenden vorerst die Preisgeld-Proteste.

"Nach konstruktiven Gesprächen zwischen den Vertretern der Spieler und der Leitung des All England Tennis Club bestätigen die Spieler, dass sie ihre Medienverpflichtungen ab Montag, dem 29. Juni, wie gewohnt wieder aufnehmen werden", hieß es in einer Stellungnahme.

"Wir freuen uns sehr, dass die Spieler ihre Protestaktion abgesagt haben", sagte Wimbledon-Geschäftsführerin Sally Bolton: "Es ist eine hervorragende Nachricht, dass wir – und mit uns auch die Spieler – uns nun ausschließlich auf das Turnier und das Tennis konzentrieren können."

Weniger Einigkeit als noch in Paris

Zuvor hatte die schon monatelang schwelende Debatte um das Preisgeld auch vor dem Start in Wimbledon angehalten - doch die Tennisprofis zeigten weniger Einigkeit als wenige Wochen zuvor bei den French Open. Während sich Paris-Sieger Alexander Zverev sowie unter anderem Sabalenka und Sinner daran hielten, der Presse in der ersten Woche nur 15 Minuten zur Verfügung zu stehen, entschied sich der US-Amerikaner Ben Shelton dazu, "dem Medientag vor dem Turnier mehr Zeit zu widmen, weil Wimbledon ein ganz besonderer Ort ist". Auch weitere Profis würdigten den enormen Anstieg der Wimbledon-Prämien um 20 Prozent und standen den Medien vor Beginn des Turniers voll zur Verfügung.

Zwar lobten auch Sabalenka und Sinner die Erhöhung, doch sie forderten zunächst, dass mehr passieren müsse. "Es wird besser, auch wenn wir noch nicht an dem Punkt sind, an dem wir zu 100 Prozent zufrieden sind", sagte Sinner. Nun ruht das Thema aber erstmal.

Am Wochenende habe man "sehr fruchtbare Gespräche" geführt, sagte Bolton: "Wir haben schon seit einiger Zeit finanzielle Details von den Vertretern der Spieler angefordert. Diese werden uns nun zur Verfügung gestellt, und sobald wir Gelegenheit hatten, sie zu analysieren, können wir die Gespräche nach Wimbledon wieder aufnehmen."