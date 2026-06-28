Wimbledon: Potapova ohne Coach, aber auch ohne den Boyfriend in der Box

Anastasia Potapova spielt morgen in der ersten Runde von Wimbledon 2026 gegen Jessica Bouzas Maneiro. Mit guten Aussichten. Aber ohne Coach.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.06.2026, 17:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Anastasia Potapova bei ihrer Vorbereitung in Wimbledon

Die Rasensaison 2026 ist für Anastasia Potapova bislang nicht gerade prächtig gelaufen. Eigentlich sollte Potapova in ´s-Hertogenbosch so richtig Schwung holen - da aber erwischte sie einen Virus, der sie auch noch für das 500er in Berlin außer Kraft setzte. Dort musste Potapova nach verlorenem ersten Satz gegen Ekaterina Alexandra aufgeben. Statt noch etwas zu erzwingen, reiste die 25-Jährige früh in Wimbledon an. Wo sie aber noch nicht ganz das Gefühl für den Rasen entwickeln konnte.

Zum einen, weil kein Rasenplatz so beschaffen ist wie der andere. Auch wenn es mittlerweile Kooperationen zwischen den Turnieren vor Wimbledon mit dem Main Event selbst gibt, so spielt es sich etwa in Berlin doch deutlich anders als an der Londoner Church Road. Eine Erfahrung, die auch andere Spielerinnen wie Eva Lys bestätigen können.

Kein Coaching durch Griekspoor - und umgekehrt

Zur Akklimatisation nicht hilfreich ist natürlich auch, dass die Turnierplätze den Teilnehmerinnen nur für zwei Stunden zur Verfügung stehen. Ansonsten muss im Aorangi Park trainiert werden - wo es sich auch anders spielt als etwa auf Court 8, auf dem Anastasia Potapova morgen das vierte Match gegen Jessica Bouzas Maneiro bestreitet.

Mit einer interessanten Konstellation in ihrer Box: Von ihrem Coach habe sie sich getrennt, nun sitze lediglich ein Hitting Partner. Plus der Physio und ihr Manager. Aber eben nicht Tallon Griekspoor, der Lebensabschnittspartner von Potavova. Griekspoor hat etwa in Madrid ja noch sehr aktiv gecoacht. Wohl ein bisschen zu aktiv, wie Potapova durchblicken ließ. Denn sie selbst sei in der Box des Niederländers eher zurückhaltend. Jedenfalls habe man sich darauf geeinigt, bis zumindest Ende 2026 auf Besuche der Gegenseiten Matches zu verzichten.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen