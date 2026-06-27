Wimbledon: Alarmstufe Rot für die Titelverteidigerin schon in Runde eins

Iga Świątek wird mutmaßlich schon in Runde eins des Wimbledon-Turniers auf eine harte Probe gestellt werden. Die Titelverteidigerin startet nämlich gegen Taylor Townsend.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.06.2026, 15:48 Uhr

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© Getty Images Taylor Townsend auf dem Weg nach vorne

Wenn es eine einigermaßen sichere Bank im Frauentennis gibt, dann ist es das Doppel Katerina Siniakova und Taylor Townsend. Die beiden haben in dieser Saison das Sunshine Double und zuletzt auch den Titel in Roland-Garros geholt. In Wimbledon wird wohl auch nur schwer ein Weg an der tschechisch-amerikanischen Paarung vorbei führen.

Aber auch im Einzel haben die beiden Ambitionen. Siniakova ist sogar an Position 32 gesetzt, eröffnet gegen Olympiasiegerin Qinwen Zheng. Und Townsend hat die edle Aufgabe, gegen die Titelverteidigerin in das Turnier ein-, und nicht zwangsläufig gleich wieder auszuscheiden.

Townsend schlägt in New York favorisierte Halep

Aus zwei Gründen: Zum einen hat Swiatek in der laufenden Spielzeit noch keine großen Erfolge gefeiert, auch der einzige Auftritt auf Rasen endete mit einer Niederlage: in Bad Homburg musste sich Swiatek nämlich gleich in ihrem ersten Match Emma Navarro geschlagen geben.

Zweitens hat Taylor Townsend schon einmal gezeigt, dass sie mit großen Anlässen wachsen kann. So war das nämlich 2019 bei den US Open, als sie die damals an Position vier gesetzte Simona Halep mit kompromisslosem Angriffsspiel im Tiebreak des dritten Satzes bezwingen konnte. Gut, das ist natürlich schon eine Zeitlang her, aber das Potenzial hat Townsend allemal.

Was Swiatek am Dienstag in die Karten spielen könnte: Es soll nach der immer noch anhaltenden Hitzewelle deutlich abkühlen. Und damit auch langsamer werden. Fehlstart sollte sich Swiatek, die ihre letzten drei Sätze in Wimbledon mit 6:0 gewonnen hat (zwei im Endspiel gegen Amanda Anisimova, einen im Halbfinale 2025 davor gegen Belinda Bencic) aber keinen leisten.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



