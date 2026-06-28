Wimbledon 2026: Maria, Korpatsch und Struff am Montag im Einsatz

Alexander Zverev greift erst am Dienstag ins Geschehen ein, die volle deutsche Aufmerksamkeit am ersten Wimbledon-Tag genießt daher Tatjana Maria.

von SID

zuletzt bearbeitet: 28.06.2026, 20:43 Uhr

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© Getty Images Tatjana Maria greift in Wimbledon am Montag ins Geschehen ein.

Die Rasenspezialistin bestreitet ihr Auftaktmatch im All England Club am Montag (nicht vor 13.00 Uhr MESZ) auf Court 14 gegen die unangenehme Kasachin Julia Putintseva. Anschließend trifft Jan-Lennard Struff auf den Argentinier Sebastián Báez, zudem fordert Tamara Korpatsch die an Position sieben gesetzte Coco Gauff heraus (nicht vor 16.30 Uhr).

Die traditionelle Eröffnung findet um 14.30 Uhr MESZ auf dem Centre Court statt, Titelverteidiger Jannik Sinner spielt gegen den Serben Miomir Kecmanovic. Auch dessen Landsmann, der siebenmalige Champion Novak Djokovic, schlägt am ersten Turniertag auf, der 39-Jährige trifft im dritten Match auf dem größten Platz der Anlage auf den Chinesen Wu Yibing.

Zverev startet am Dienstag

Zverev hat wie sechs weitere Deutsche noch einen Tag länger zur Vorbereitung, sein Auftaktmatch bestreitet er Dienstag (14.00 Uhr MESZ) auf Court 1 gegen den Belgier Alexander Blockx. Maria hofft zum Auftakt, ihre starke Rasenform unter Beweis stellen zu können. Die 38-Jährige stand noch am Samstag im Finale des Vorbereitungsturniers in Eastbourne und verpasste den Titel bei der Wimbledon-Generalprobe nur knapp.

Am Dienstag kehrt Serena Williams auf den Centre Court zurück. Die 44 Jahre alte US-Amerikanerin, die 2022 ihr bislang letztes Match in Wimbledon bestritten hat, trifft im dritten Spiel des Tages auf die Australierin Maya Joint. Zuvor sind Titelverteidiger Iga Swiatek gegen Taylor Townsend und Mitfavorit Taylor Fritz gegen den Briten Jack Draper angesetzt.

Hier das Einzel-Tableau der Herren im Wimbledon

Hier das Einzel-Tableau der Damen in Wimbledon