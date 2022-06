Wimbledon: Angelique Kerber souverän in Runde 2, auch Raducanu, Kontaveit und Jabeur sind weiter

Die frühere Turniersiegerin Angelique Kerber hat souverän die zweite Runde in Wimbledon erreicht.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 27.06.2022, 22:57 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber

Die 34 Jahre alte Kielerin gewann am Montagabend ihr Auftaktmatch im All England Club gegen die Französin Kristina Mladenovic 6:0, 7:5. Der erste Satz dauerte nur 17 Minuten. In der zweiten Runde trifft Kerber am Mittwoch auf die Polin Magda Linette.

Bei ihrer 14. Wimbledon-Teilnahme gewann Kerber ihr 83. Match auf Rasen, unter den aktiven Spielerinnen haben nur die beiden Williams-Schwestern Serena und Venus häufiger gesiegt. Kerber hofft in diesem Jahr auf einen ähnlichen Lauf wie 2021, als sie erst im Halbfinale von der späteren Siegerin Ashleigh Barty gestoppt wurde.

In Wimbledon ist Kerber erfolgreicher als bei allen anderen Grand-Slam-Turnieren. Zweimal stand sie im Finale, holte 2018 den Titel und erreichte zwei weitere Male das Halbfinale. Ihre Generalprobe beim Vorbereitungsturnier in Bad Homburg endete zwar früh, doch "die Grand Slams haben ihre eigenen Regeln", sagte Kerber vor Turnierbeginn selbstbewusst.

Emma Raducanu und Anett Kontaveit weiter

Auch Großbritannien hat Grund zur Freude: US-Open-Siegerin Emma Raducanu steht nach einem 6:4, 6:4 über Alison van Uytvanck in Runde 2. Die 20-Jährige hatte im Vorjahr in Wimbledon erstmals auf sich aufmerksam gemacht und das Achtelfinale erreicht, bei den anschließenden US Open gewann sie. Zuletzt hatte Raducanu mit Verletzungsprobleme zu kämpfen.

Auch die Mitfavoritinnen Anett Kontaveit und Ons Jabeur sind weiter. Die an zwei gesetzte Kontaveit gewann gegen Bernarda Pera mit 7:5, 6:1, die an drei notierte Jabeur siegte mit 6:1, 6:3 gegen Mirjam Bjorklund.

Zum Einzel-Draw der Damen