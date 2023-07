Wimbledon jubelt: "Tsitsidosa" starten im Mixed!

Darauf hat die Tenniswelt doch gewartet: Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa probieren es tatsächlich in der Mixed-Konkurrenz in Wimbledon zusammen!

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 05.07.2023, 19:52 Uhr

© Twitter / @OnlyTsisidosa Stefanos Tsitsipas, Paula Badosa

Das neue Tennis-Traumpaar ist jetzt nicht nur off-court liiert - sondern auch on-court. Und das könnte die junge Liebe auf eine erste harte Probe stellen...

Wimbledon jedenfalls jubelt, denn der erste Auftritt der Mixed-Paarung zwischen Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa wird nun mit Spannung erwartet. Nach dem gemeinsamen Auftritt von Andy Murray mit Serena Williams in 2019 (nach Murrays Rückkehr infolge seiner Hüft-OP) steht in Wimbledon damit erneut ein Mixed extrem im Mittelpunkt.

Was die Sache noch attraktiver macht: "Tsitsidosa" starten direkt gegen das topgesetzte Duo Austin Krajicek und Jessica Pegula aus den USA...

"Tsitsidosa" erfreuen die sozialen Medien

Tsitsipas und Badosa haben seit ihrem Outing als Paar eine große Gefolgschaft online - unter anderem auf dem Twitterkanal @OnlyTsitsidosa.

Auch beim gemeinsamen Training wurden die beiden bereits in den vergangenen Wochen gesichtet.

Tsitsipas über Badosa: "Spirituelle Verbindung"

"Ja, wird sind ein Paar. Aber nicht nur. Wir sind Seelenverwandte. So sollte man es definieren", hatte es Tsitsipas im Rahmen des ATP-Turniers in Stuttgart gegenüber der Bild-Zeitung formuliert. "Es ist sehr selten, dass du deine Seelenverwandte findest. Wenn Sie Paula fragen, sagt sie Ihnen exakt dasselbe."

Er habe sich noch nie so angezogen gefühlt und so viel Schönheit gefunden und Interesse an einer Frau gehabt wie an Badosa, erklärte der große griechische Tennisphilosoph außerdem. "Unser Geist ist auf einer Wellenlänge, das ist so eine spirituelle Verbindung."

Auch Krawietz und Siegemund am Start - aber nicht gemeinsam

Ach ja, zurück zum Tennis... Wer startet sonst noch im Mixed in Wimbledon? Unter anderem Kevin Krawietz mit Zhaoxuan Yang (gegen Emil Ruusuvuori und Anett Kontaveit), Laura Siegemund mit Hugo Nys (gegen Matthew Ebden und Ellen Perez).

Lokalmatador Jamie Murray startet mit Taylor Townsend.

Hier geht's zur gesamten Mixed-Auslosung