ATP Indian Wells: Alcaraz gegen Sinner der neue Klassiker

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner treffen im Halbfinale beim ATP Masters in Indian Wells aufeinander. Es ist das achte direkte Duell auf der ATP Tour.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.03.2024, 07:16 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Jannik Sinner treffen zum achten Mal aufeinander.

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner gelten aktuell als die vielversprechende Zukunft im Männertennis. Die direkten Aufeinandertreffen der beiden Grand-Slam-Sieger gehören daher schon jetzt zu den echten Highlights. Der Begriff „junger Klassiker“ ist von vielen Fans oft zu hören.

Jannik Sinner liegt im Direktvergleich vorne. Vier der sieben Matches konnte der Südtiroler gewinnen. Zuletzt trafen beide im Halbfinale des 500er-Turniers in Peking aufeinander. Sinner siegte 7:6(4), 6:1. Vor allem der klare Verlauf des zweiten Satzes trug dazu bei, dass dieses Match nicht in den Köpfen der Fans hängen bleiben wird.

Alcaraz siegte vor einem Jahr im Halbfinale

Sinner gewann auch das Halbfinale beim Masters in Miami im vergangenen Jahr 6:7(4), 6:4, 6:2 gegen „Carlitos“. Der siegte dafür vor fast genau einem Jahr in der Vorschlussrunde in zwei Sätzen wiederum gegen Jannik Sinner. Das heutige Duell ist also auch die Neuauflage des letztjährigen Halbfinals.

Ob der heutige Schlagabtausch für langfristige Erinnerungen sorgen wird, wird cih zeigen. Denn es werden noch zahlreiche weitere Matches folgen. Natürlich auch bei den Grand Slams, wo es bisher zu zwei Aufeinandertreffen gekommen ist.

