Carlos Alcaraz in Netflix-Doku für 2025

Nach dem Aus der Doku-Serie „Break Point“ startet Netflix einen neuen Anlauf, den Fans exklusive Einblicke in die Tennis-Szene zu gewähren. Wie nun bekannt wurde, plant der Streaming-Anbieter für 2025 eine Dokumentation über das Spieljahr von Carlos Alcaraz.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 15.03.2024, 08:28 Uhr

© Getty Images Für eine Netflix-Doku lässt sich Carlos Alcaraz die komplette Saison von Kameras begleiten.

Fast mystisch wirkte es, als Carlos Alcaraz nach seinem Auftaktsieg in Indian Wells gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime im altgewohnten Prozedere die Worte: „N – See you soon“ in das Kamera-Objektiv kritzelte. Gespannt fragten sich die Tennis-Fans, was sich wohl hinter dem Kürzel „N“ verbergen möge.

Doch nun wurde das Geheimnis von Netflix selbst gelüftet. Wie der Streaming-Anbieter bekanntgab, ist Carlos Alcaraz das Zielobjekt eines neuen Dokumentationsprojekts im Bereich Tennis. Beginnend mit dem „Netflix-Slam“, als der Weltranglistenzweite in Las Vegas den 22-fachen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal in einem Show-Match besiegen konnte, begleiten die Kameras den 20-jährigen auf Schritt und Tritt, um möglichst authentische Einblicke auf und neben dem Court zu gewinnen.

In Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma „Moreno Films“ soll dabei die komplette Spielsaison 2024 von Carlos Alcaraz darin abgebildet werden und 2025 in die Kinos kommen. „Ich freue mich sehr über diese Erfahrung mit Moreno Films und Netflix“, sagte Alcaraz in einer Erklärung. „Die Leute werden alles sehen, was man auf einem Tennisplatz nicht sieht. Ich denke, es ist etwas ganz anderes.“

Bislang war Netflix mit Dokumentationen aus dem Sportbereich wie z.B. „Drive to Survive“ über die Formel 1, „Full Swing“ im Golf, „Quarterback“ bei American Football und „Full Speed“ über die Nascar-Serie äußerst erfolgreich. Lediglich die Tennis-Dokumentation „Break Point“ blieb weit hinter den Erwartungen zurück, was in Augen der Betrachter an der Abwesenheit der absoluten Top-Stars lag. Man darf gespannt sein, ob Netflix diesen Schönheitsfehler mit dem Gewinn des charismatischen Youngsters Carlos Alcaraz nachhaltig ausmerzen kann.