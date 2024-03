ATP Indian Wells: Carlos Alcaraz schlägt Auger-Aliassime, auch Tsitsipas weiter

Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist beim ATP-Masters-Turnier in Indian Wells ins Achtelfinale eingezogen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.03.2024, 23:03 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz

"Carlitos" gewann gegen Felix Auger-Aliassime ungefährdet mit 6:2, 6:3 und steht damit in der Runde der letzten 16. Dort trifft er auf Fabian Marozsan.

Gegen "FAA" hatte Alcaraz nur wenig Probleme und spielte ein gutes Match, wenn auch kein überragendes. 15 Winner bei 17 Unforced Errors standen am Ende bei ihm in der Statistik; Auger-Aliassime half dabei mit 23 Fehlern ohne Not mit, zumal ihm nur 6 Gewinnschläge gelangen.

Zuvor hatten bereits Stefanos Tsitsipas und Alex de Minaur gewonnen. Tsitsipas siegte gegen Frances Tiafoe mit 6:3, 6:3, de Minaur mit 7:5, 6:0 gegen Alexander Bublik. Alcaraz und de Minaur könnten im Viertelfinale aufeinandertreffen. de Minaur wartet zunächst aber auf seinen Achtelfinalgegner - Alexander Zverev oder Tallon Griekspoor.

Topgesetzt in der kalifornischen Wüste ist Novak Djokovic, der in diesem Jahr endlich wieder in Indian Wells antreten darf - nachdem es ihm die US-amerikanischen Einreisevorschriften in Sachen Corona (als Ungeimpftem) in den vergangenen Jahren untersagt hatten.

