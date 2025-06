Wimbledon live: Daniel Altmaier vs. Gabriel Diallo im Livestream und Liveticker

Daniel Altmaier trifft in der ersten Runde in Wimbledon 2025 auf Gabriel Diallo. Das Match gibt es ab ca. 17:30 Uhr im Livestream bei Amazon Prime und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.06.2025, 10:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Daniel Altmaier trifft heute auf Gabriel Diallo

Lediglich drei deutsche Männer stehen im Hauptfeld von Wimbledon 2025. Und Daniel Altmaier hat mit Gabriel Diallo wohl die schwierigste Aufgabe erwischt. Denn der Kanadier hat in ´s-Hertogenbosch zuletzt sein erstes Turnier auf der ATP-Tour gewinnen können.

Altmaier dagegen hat in Roland Garros gezeigt, dass er bei Grand-Slam-Turnieren über sich hinauswachsen kann. Da erreichte er nämlich das Achtelfinale.

Altmaier vs. Diallo - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Gabriel gibt es ab ca. 17:30 Uhr im Livestream bei Amazon Prime.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon