Wimbledon: Naomi Osaka modisch inspiriert von "Kill Bill"

Naomi Osaka ist auch in Wimbledon in einem spektakulären Outfit aufgelaufen. Auch ihr Tennis konnte sich sehen lassen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.06.2026, 14:37 Uhr

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© Getty Images Naomi Osaka

Osaka setzte sich dabei am Ende souverän durch. Auch von körperlichen Einschränkungen war nichts zu sehen - in Bad Homburg hatte sie vor zwei Tagen noch im Finale aufgeben müssen.

Aufsehenerregend mal wieder: Osakas Einmarsch, in einem spektakulären Kimono. Bereits bei den Australian Open und den French Open hatte die vierfache Majorsiegerin outfittechnisch überrascht. Die einen hat's gefreut, die anderen nicht so.

Ihr Wimbledon-Outfit sei inspiriert von Lucy Liu im Film Kill Bill, sagte Osaka im Anschluss an das Match. Mode mache ihr Spaß, hinzu komme ihre japanische Herkunft. “Und da man in Wimbledon komplett in Weiß spielen soll, dachte ich, es sei vielleicht schön, in einem Kimono auf den Platz zu kommen.”

Kill Bill sei einer ihrer liebsten Filme, “und ich liebe Lucy Lius Charakter, O-Ren Ishii. Ich sage immer: Ich wäre gerne eine Videospielfigur, wenn ich spiele. Und ich habe versucht, sie etwas zu verkörpern."

Osaka spielt in Runde 2 gegen Anastasia Gasanova. Vermutlich in einem weiteren spannenden Outfit.