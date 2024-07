Wimbledon: Paula Badosa - auch eine Feel-Good-Story

Paula Badosa hat sich in Wimbledon 2024 für die zweite Woche qualifiziert. Ein Lohn für die harte Arbeit nach langwierigen Verletzungsproblemen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.07.2024, 18:27 Uhr

© Getty Images Paula Badosa steht in Wimbledon im Achtelfinale

Die untere Hälfte im Tableau bei den Frauen ist in Wimbledon 2024 bekanntlich offen wie ein Scheunentor, bei allem Respekt vor Coco Gauff, der Nummer zwei des Turniers. Aber nach der Absage von Aryna Sabalenka scheint wirklich alles möglich zu sein. Zumal Qinwen Zheng, die an Position acht gesetzte Chinesin und diesjährige Australian-Open-Finalistin, ja auch schon in Runde eins gegen die erstaunliche Neuseeländerin Lulu Sun die Segel streichen musste.

Dass nun aber auch Paula Badosa den weg ins Achtelfinale gefunden hat, ist äußerst bemerkenswert. Denn zum einen weiß man bei der Spanierin ja nie, wie weit sie ihr fragiler Körper trägt. Und dann stand am Freitag ja auch noch Daria Kasatkina auf der anderen Seite des Netzes, als Nummer 14 in das Turnier gegangen und mit der Empfehlung des Turniersieges in Eastbourne nach Wimbledon gekommen. Badosa startete wie aus der Pistole geschossen, gönnte sich dann eine Auszeit, gewann den ersten Satz dennoch im Tiebreak. Und zog mit einem 7:6 (6), 4:6 und 6:4 in die Runde der letzten 16 ein. Dort trifft sie morgen auf Donna Vedic. Auch keine unlösbare Aufgabe.

Badosa möglicherweise gegen Raducanu

Entsprechend gelöst fiel auch die Reaktion von Badosa aus. Schon auf dem Court hatte sie ein paar Tränen verdrückt, im Pressegespräch erläuterte die 26-Jährige dann noch einmal ihren Leidensweg. Denn im vergangenen Winter hatten ihr die Ärzte avisiert, dass auch ein mögliches Karriere-Ende im Raum stünde. Und Paula Badosa so? „Ganz tief in meinem Herzen habe ich das einfach nicht akzeptiert. Ich wollte auf jeden Fall weitermachen.“

Was mit einer der Feel-Good-Stories des Wimbledon-Turniers 2024 belohnt wurde. Die andere ist natürlich jene von Emma Raducanu. Auf die Paula Badosa im Viertelfinale treffen könnte.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon