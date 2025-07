Wimbledon 2025: Tag 11 - Das Premieren-Paradoxon

Der elfte Tag in Wimbledon 2025 steht an. Iga Swiatek und Aryna Sabalenka verwirren dabei mit einer gemeinsamen Statistik. Auf Court No. 2 wird es nostalgisch. Und bei den Juniors heißt es in Österreich und Deutschland Daumen drücken.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.07.2025, 08:52 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek und Aryna Sabalenka könnten am Samstag im direkten Duell um ihre jeweils erste Wimbledon-Trophäe spielen

Match des Tages: Belinda Bencic vs. Iga Swiatek (POL/8)

Setzt Belinda Bencic ihren Traumlauf fort und spielt am Samstag um den Titel? Im Weg steht Iga Swiatek, die selbst gerne ihre erste Wimbledon-Trophäe am Samstag entgegennehmen möchte. Es klingt geradezu falsch, aber sowohl Iga Swiatek als auch Aryna Sabalenka können noch keinen Titel auf dem heiligen Rasen vorweisen. Swiatek wird dieses Paradoxon durchbrechen wollen und dabei mehr an sich denken als an ihre langjährige Konkurrentin. Doch Belinda Bencic dürfte nicht chancenlos sein. 2023 begegneten sich Bencic und Swiatek an selber Stelle im Achtelfinale. Mit dem besseren Ende nach drei Sätzen für die Polin.

Upset-Alert: Aryna Sabalenka (BRL) – Amanda Anisimova (USA/13)

Ist das ein Upset? Nun, die Auswahl ist nicht allzu groß bei zwei Halbfinals. Und ein Duell ist ja schon das Match des Tages. Doch ein Sieg von Amanda Anisimova wäre definitiv eine Überraschung. Zumindest hatte niemand, der dieser Redaktion angehört, die US-Amerikanerin als sicheren Finaltipp. Im direkten Vergleich liegt Anisimova fünf zu drei vorne.

Honorable Mention: Marcos Baghdatis

Es wurde emotional als Marco Baghdatis nach seiner Zweitrundenniederlage gegen Matteo Berrettini im Jahr 2019 auf Court No. 2 Abschied vom Profitennis nahm. Nach dem Match blieb die ehemalige Nummer acht der Welt noch lange auf dem Platz und feierte mit den anwesenden Fans. Mit fortlaufender Zeit entledigte sich der von Zypern stammende Baghdatis auch seiner mitgebrachten Tennisutensilien und ging am Ende in Unterhose in Tennisrente. Auf demselben Court schlägt Baghdatis am heutigen Tag an der Seite von Xavier Malisse zum Legendendoppel gegen Jeremidy Chardy und Bruno Soares auf. Ganz sicher mit neuer Spielkleidung.

Ein Dach über dem Kopf: Mixed-Finale auf Center Court

Zum Abschluss des Wettbewerbs dürfen die Mixed-Asse traditionell den heiligen, und stellenweise schon sehr ramponierten, Rasen des Centers Courts betreten. Im Endspiel stehen mit Sem Verbeek und Katerina Siniakova sowie Joe Salisbury und Luisa Stefani echte Doppelexperten. Den bekanntesten Namen hat zweifellos Katerina Siniakova, die bereits zehn Grand-Slam-Titel im Doppel vorweisen kann und auch im Einzel erwähnenswerte Erfolge feiern konnte. Im Mixed wartet nun die Titelpremiere. Warm und trocken.

Man spricht Deutsch:

Eröffnen darf den Tag ab 12 Uhr auf Court 7 der French-Open-Finalist Max Schönhaus gegen den US-Amerikaner Willwerth im Viertelfinale des Juniorenwettbewerbs. Lilli Tagger bestreitet im Viertelfinale der Juniorinnen das dritte Match nach 12 Uhr auf Court 12 gegen die Britin Mimi Xu.

