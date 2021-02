Wolfgang Thiem - "Würden wieder so entscheiden"

Österreich hat zum Auftakt des ATP Cups 2021 in Melbourne gegen Italien mit 1:2 verloren. Den einzigen Punkt holte Dennis Novak gegen Fabio Fognini. Dominic Thiem verlor sowohl sein Einzel wie auch das Doppel gemeinsam mit Novak.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.02.2021, 14:35 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem am Dienstag in Melbourne

Der Auftakt verlief nach Maß, am Ende musste sich das österreichische Team den Italienern aber doch mit 1:2 geschlagen geben. Dennis Novak hatt mit einem 6:3 und 6:2 gegen Fabio Fognini die Gruppe C beim ATP Cup 2021 in Melbourne eröffnet. Eine Steilvorlage für Dominic Thiem, der beim 2:6 und 4:6 gegen Matteo Berrettinin aber nie seinen Rhythmus fand. Im Doppel trafen sich dann alle vier Einzelspieler zum entscheidenden Kräftevergleich, den die Fognini und Berrettini mit 6:1 und 6:4 für sich entschieden. Die Besetzung dieses letzten Matches entsprach auf beiden Seiten nicht der ursprünglichen Planung - wenn es eng wird, muss aber auch manchmal das Bauchgefühl der Spieler und Coaches herhalten.

Dieses hat sich im Fall von Österreich eben gegen die avisierten Philipp Oswald und Tristan-Samuel Weißborn ausgeprochen, Thiem und Novak hatten schließlich auch schon des öfteren miteinander gespielt. Und in Kitzbühel vor wenigen Jahren sogar den Sieg im Doppel auf dem Schläger gehabt. So aber steht Team Austria am Donnerstag gegen Frankreich unter Zugzwang - und ist natürlich davon abhängig, wie sich Monfils und Co. in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen Italien schlagen.

Wolfgang Thiem - "Dominic hat ein bisserl seinen Aufschlag verloren"

Österreichs Teamchef Wolfgang Thiem zeigte sich bei kühlen Bedingungen ("Deshalb ist Melbourne ja die Stadt mit den vier Jaheszeiten, die hier alle an einem einzigen Tag ausbrechen können") mit Dennis Novak sehr zufrieden. Und sieht auch für seinen Sohn Dominic keine großen Probleme für die kommende Woche, wenn an Ort und Stelle die Australian Open ausgetragen werden

Wolfgang Thiem gegenüber tennisnet.com …

… zum Sieg von Dennis Novak gegen Fabio Fognini:

"Dennis hat meiner Meinung nach eine sehr gute Partie gespielt. Nach dem Break im ersten Spiel hat er sich gut in das Match gekämpft. Und speziell im zweiten Satz wirklich Konstanz gezeigt. Weil Fognini hat dann bis zum Schluss gefightet. Ich war froh, als er das dann ausserviert hat. Weil als Fognini bei 40:15 den Longline-Winner schießt, sind sicher wieder Erinnerungen an die Anderson-Partie (in Wien, Anm. d. Red.) aufgekommen. Es war ein wichtiger Sieg für ihn."

… zur Niederlage von Dominic Thiem gegen Matteo Berretini:

"Dominic war in den ersten paar Games okay, hat dann vom 2:3 im ersten bis zum 0:3 im zweiten ein bisserl seinen Aufschlag verloren. Berrettini hat aber sehr gut, sehr druckvoll gespielt, auf verschiedene Treffpunkte gut reagiert, auf zweite Aufschläge extrem aggressiv retourniert. Damit hat er Dominic die Zeit genommen, Punkte aufzubauen. Am Ende ist es fast noch einmal eng geworden, aber alles in allem war es schon zu dünn. Der Sieg von Berrettini geht in Ordnung. Dominic braucht meistens ein paar Matches, um reinzukommen. Ich hoffe, dass das am Donnerstag gegen Monfils schon besser sein wird. Im Training läuft es gut, jetzt muss Dominic das nur noch ins Match transportieren."

… zur Entscheidung, im Doppel mit Thiem/Novak anzutreten:

"Wir haben das zu fünft entschieden, sind zur Überzeugung gelangt, dass der Ossi nach der harten Quarantäne doch noch ein paar Trainingstage braucht. Wir würden die Entscheidung auch wieder so treffen. Das Doppel hängt halt immer auch an ein, zwei Punkten. Im zweiten Satz hätte es auch schnell 5:2 für uns stehen können. Aber in Summe muss man ganz ehrlich sagen, dass die Italiener besser waren. Fognini hat ja schon einmal ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Und Berrettini einfach sehr gut gespielt."