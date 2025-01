WTA Adelaide: Marketa Vondrousova mit erfolgreichem Comeback

Nach halbjähriger Pause aufgrund einer Schulter-OP hat sich die ehemalige Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova beim WTA-Turnier in Adelaide mit einem Dreisatz-Erfolg gegen Anastasia Pavlyuchenkova wieder auf der Tour zurückgemeldet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.01.2025, 08:38 Uhr

© Getty Images Das Comeback nach ihrer Schulter-OP verlief für Marketa Vondrousova beim Turnier in Adelaide erfolgreich.

In ihrem ersten Match seit ihrer Erstrunden-Niederlage im vergangenen Jahr in Wimbledon traf Marketa Vondrousova in der Auftaktrunde des WTA-500-Turniers in Adelaide auf die Russin Anastasia Pavlyuchenkova.

Und während der Partie waren bei der Wimbledonsiegerin von 2023 nach ihrer halbjährigen Pause aufgrund einer Schulter-Operation noch starke Schwankungen anzumerken. Zweimal lief sie im ersten Durchgang einem Break hinterher, das sie aber jeweils postwendend wieder ausbügeln und mit zwei weiteren Spielerfolgen den Gewinn des ersten Satzes fixieren konnte.

Auch im zweiten Akt wechselte die Führung mehrfach, ehe die 33-jährige Pavlyuchenkova den zweiten Durchgang im Tiebreak nach einer schnellen 5:0-Führung noch etwas zittrig über die Ziellinie bringen konnte. Im dritten Satz übernahm die 25-jährige Vondrousova das Ruder und konnte die ersten drei Spiele für sich entscheiden. Mit einem weiteren Break zum Abschluss besiegelte sie nach 2:41 Stunden den 6:4, 6:7 (4), 6:2-Erfolg.

Im Achtelfinale sieht sich die Weltranglisten-39. Entweder ihrer Landsfrau Katerina Siniakova oder der Russin Diana Shnaider gegenüber.

