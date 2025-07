WTA Washington: Leylah Fernandez fixiert Duell gegen Pegula

Leylah Fernandez hat beim WTA-Turnier in Washington die zweite Runde erreicht. Gegen Maya Joint siegte die Kanadierin 6:3, 6:3 und trifft in der zweiten Runde auf Jessica Pegula.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.07.2025, 21:10 Uhr

© Getty Images Leylah Fernandez gewann ihre Auftaktpartie beim WTA-Turnier in Washington.

Gegen die 19-Jährige Maya Joint präsentierte sich Leylah Fernandez zum Auftakt der Turnierwoche in Washington souverän. Ohne Aufschlagverlust spielte sich die US-Open-Finalistin von 2021 beim WTA 500er-Event in die zweite Runde.

Dabei hatte Fernandez im gesamten Match nur einen Breakball gegen sich und kam selbst immer wieder in die Gelegenheit zum eigenen Break. Vier der insgesamt sieben Möglichkeiten konnte die Kanadierin verwerten und so bereits nach 80 Minuten auf dem Court das Match mit dem ersten Matchball beenden.

Tatjana Maria trifft auf Taylor Townsend

In der zweiten Runde wirde eine ähnlich solide Leistung der 36. des WTA.Rankings notwendig sein. Denn dort wartet mit Jessica Pegula die topgesetzte Spielerin des Turniers, die das Turnier 2019 bereits gewinnen konnte.

Im Hauptfeld ist auch Venus Williams dabei, die mit einer Wildcard ausgestattet in der ersten Runde auf Landsfrau peyton Stearns treffen wird. Die deutschen Farben vertritt Tatjana Maria in der US-Bundeshauptstadt. In Runde eins geht es gegen Taylor Townsend.

Hier das Einzel-Tableau in Washington