WTA: Angelique Kerber schlägt 2024 in Adelaide auf

Angelique Kerber wird ihr erstes Einzel-Turnier nach der Babypause in Adelaide bestreiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.10.2023, 13:35 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber wird in Adelaide an den Start gehen

Der Comeback-Plan von Angelique Kerber nimmt Form an: Nachdem vor einer Woche bekannt wurde, dass die Deutsche beim United Cup auf die Tour zurückkehren wird, steht nun auch fest, wo die 35-Jährige ihren ersten Einzel-Auftritt nach ihrer Schwangerschaft absolvieren wird.

https://x.com/AdelaideTennis/status/1716970297851843048?s=20

Wie die Veranstalter mitteilten, wird Kerber ab dem 8. Januar 2024 beim WTA-500-Event in Adelaide aufschlagen. Sechs Tage später beginnen bereits die Australian Open in Melbourne, wo die gebürtige Bremerin 2016 ihren ersten Grand-Slam-Titel einheimste.

Kerber fühlt sich in Australien wohl

Ohnehin fühlte sich Kerber im Laufe ihrer Karriere in Australien stets wohl: Neben ihrem großen Triumph in Melbourne vor sieben Jahren gewann sie 2018 in Sydney, 2016 in Brisbane sowie 2014 in Sydney erreichte die ehemalige Weltranglistenerste das Finale.

Ihr bislang letztes Match auf der Tour bestritt Kerber im Juli 2022 in Wimbledon, wo sie in der dritten Runde gegen die Belgierin Elise Mertens verlor. Im Februar dieses Jahres wurde die dreifache Major-Siegerin zum ersten Mal Mutter.