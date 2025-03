WTA Austin: Jessica Pegula holt den Titel!

Jessica Pegula hat beim WTA-Turnier in Austin den Turniersieg geholt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.03.2025, 22:32 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula

Pegula siegte im Finale gegen Landsfrau McCartney Kessler mit 7:5, 6:2 und sicherte sich damit ihren siebten Titel auf der WTA-Tour.

Pegula lag dabei im ersten Durchgang schon ein Break zurück, drehte aber den Satz. Es war ihr erster Turniersieg seit dem Erfolg in Toronto im vergangenen Sommer.

Die Weltranglisten-Vierte wurde damit auch ihrer Favoritinnenstellung beim Turnier in Texas gerecht - Pegula war topgesetzt.

Zudem wurde man mit dem Sieg der Lokalmatadorin auch etwas entschädigt, auf die amtierende Australian-Open-Siegerin verzichten zu müssen: Denn eigentlich war auch Madison Keys in Austin gemeldet, aufgrund ihres Melbourne-Siegs und ihrer folgenden Top-Ten-Platzierung musste sie jedoch zurückziehen.

Sowohl Pegula als auch Keys schlagen jedoch schon bald gemeinsam auf: Bei Turnier in Indian Wells, das in der kommenden Woche beginnt, sind beide am Start.