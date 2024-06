WTA Bad Homburg: Drei Grand-Slam-Siegerinnen am Montag im Einsatz

Am heutigen Montag steigen beim WTA-Tour-500-Event in Bad Homburg mit Angelique Kerber, Caroline Wozniacki und Bianca Andreescu drei Major-Siegerinnen in den Einzel-Wettbewerb ein.

von PM

zuletzt bearbeitet: 23.06.2024, 22:16 Uhr

Die frühere Weltranglistenzweite Paula Badosa blickte immer wieder beeindruckt ins weite Rund und machte dem Publikum auf dem mit 3700 Besuchern ausverkauften Spielbank Bad Homburg Centre Court eine Liebeserklärung: „Es ist unglaublich, wir spielen hier die erste Runde – und die Tribünen sind komplett voll“, sagte die Spanierin auf Englisch nach ihrem 6:4, 6:1 gegen Arantxa Rus (Niederlande) und fügte auf Deutsch an: „Dankeschön!“

Auch Turnierbotschafterin Angelique Kerber ist vor ihrem Kurpark-Comeback am heutigen Montag um 16.00 Uhr (Eurosport, SKY und sportschau.de) gegen die Weltranglisten-49. Diana Shnaider voller Vorfreude auf die Atmosphäre im Kurpark. „Diese ganzen Emotionen, die man hier sammelt, sind intensiv und unvergesslich. Ich habe diese Eindrücke letztes Jahr wirklich vermisst“, betonte die Wimbledonsiegerin von 2018, die nach ihrer Babypause das erste Mal seit zwei Jahren wieder bei ihrem „Heimspiel“ antritt.

Magic Monday“ unter anderem mit Wozniacki, Svitolina und Andreescu

Das Kerber-Match ist nur einer der Höhepunkte an einem Super-Montag, an dem unter anderem insgesamt drei Grand Slam-Champions am Start sind: Neben der Turnierbotschafterin spielt die ehemalige Australian Open-Gewinnerin und frühere Nummer eins Caroline Wozniacki (Dänemark) gegen die letztjährige Wimbledon-Halbfinalistin Elina Svitolina (Ukraine). Außerdem fordert die kanadische Wildcard-Inhaberin Bianca Andreescu, US Open-Champ von 2019, Anna Blinkova heraus. Auch Titelverteidigerin Katerina Siniakova aus Tschechien ist gegen die Französin Clara Burel im Einsatz.

Pech hatte am ersten Hauptfeld-Turniertag Tatjana Maria, die es erneut mit ihrer Angstgegnerin Viktoriya Tomova zu tun bekam. Die deutsche Nummer eins unterlag der Qualifikantin mit 1:6, 3:6 – bereits zu Jahresbeginn hatte sich Tatjana Maria der Bulgarin in Hobart beugen müssen. Tamara Korpatsch rutschte als Lucky Loser noch ins Main Draw und steht am Montag im Duell mit der an Nummer vier gesetzten Beatriz Haddad Maria aus Brasilien vor einer schwierigen, aber reizvollen Aufgabe.

Die topgesetzte Maria Sakkari indes gewann bei ihrer Autogrammstunde am Sonntag im hochfrequentierten Baloise Park Village noch etliche neue Fans dazu: Die Weltranglistenneunte aus Griechenland, die am Montag ab 12.00 Uhr im ersten Match des Tages auf dem Spielbank Bad Homburg Centre Court auf Elisabetta Cocciaretto (Italien) trifft, erschien in einem deutschen Fußball-Nationaltrikot mit der Nummer 18 – und dem Namen Klinsmann auf dem Rücken!