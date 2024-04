WTA Bogota: Siegemund und Maria erreichen Viertelfinale

Titelverteidigerin Tatjana Maria und Laura Siegemund haben beim WTA-Turnier in Bogota das Viertelfinale erreicht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 05.04.2024, 10:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Laura Siegemund steht in Bogota im Viertelfinale

Die 36-Jährige Maria (Bad Saulgau) bezwang zunächst Julia Riera aus Argentinien nach einem Fehlstart noch 2:6, 6:0, 6:2 und trifft nun auf Lokalmatadorin Camila Osorio. In den vergangenen beiden Jahren hatte Maria das Turnier in Kolumbien gewonnen.

Anschließend zog auch Siegemund (Metzingen) durch ein 6:7 (4:7), 6:4, 6:2 gegen Francesca Jones aus Großbritannien in die nächste Runde ein, wo nun Marie Bouzkova (Tschechien) wartet.

Jule Niemeier war dagegen in ihrem Achtelfinal-Match an der an Position vier gesetzten Spanierin Cristina Bucsa mit 4:6, 1:6 gescheitert.