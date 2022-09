WTA Budapest: Tamara Korpatsch ereicht Finale

Tamara Korpatsch ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Anna Bondar in das Endspiel des WTA-Tour-125-Turniers in Budapest eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.09.2022, 18:20 Uhr

© Getty Images Tamara Korpatsch steht in Budapest im Endspiel

Es läuft weiterhin prächtig für Tamara Korpatsch beim WTA-Tour-125-Turnier in Budapest. Die Deustche setzte sich gegen Lokalmatadorin Anna Bondar mit 7:5 und 6:4 durch und zog damit ins Endspiel ein. Dort trifft Korpatsch entweder auf die Französin Oceane Dodin oder Viktoriya Tomova.

Korpatsch hatte in Runde eins die an Position vier gesetzte Lucia Bronzetti besiegt, danach Danka Kovinic und im Viertelfinale Arantxa Rus besiegt. Jule Niemeier, die bei den US Open das Achtelfinale erreicht hatte, war im Achtelfinale gegen Tamara Zidansek ausgeschieden.