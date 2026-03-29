WTA Charleston: Amanda Anisimova sagt Start verletzt ab

Die Weltranglisten-Sechste muss kurzfristig für das WTA-Tour-500-Turnier in Charleston passen. Eine in Miami erlittene Verletzung zwingt Amanda Anisimova zur Pause – der Blick geht nun Richtung Sandplatzsaison.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 29.03.2026, 19:37 Uhr

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© Getty Images Amanda Anisimova muss das WTA-Tour-500-Turnier in Charleston verletzungsbedingt auslassen

Amanda Anisimova wird nicht bei den Charleston Open 2026 antreten. Die US-Amerikanerin sagte ihre Teilnahme kurzfristig ab, nachdem sie sich beim Turnier in Miami eine Verletzung zugezogen hatte. Details dazu wurden nicht bekannt.

In einem Statement erklärte Anisimova, dass ihr die Entscheidung alles andere als leicht gefallen sei. Nach medizinischer Beratung habe sie sich jedoch dazu entschlossen, den Fokus auf ihre Genesung zu legen. Sie ließ zudem durchblicken, wie gerne sie eigentlich in Charleston spiele und dass ihr die Unterstützung der Fans dort viel bedeute.

Gleichzeitig personeller Umbruch

Sportlich wiegt der Ausfall für die Veranstalter und das interessierte Publikum durchaus schwer: Anisimova wäre als Nummer zwei der Setzliste ins Turnier gegangen, direkt hinter Titelverteidigerin Jessica Pegula. In Charleston hatte sie zuletzt gute Ergebnisse eingefahren, unter anderem mit Halbfinal-Teilnahmen 2022 und 2025. Die Absage fällt zudem in eine Phase des personellen Umbruchs – erst vor wenigen Tagen hatte sie sich, wie von tennisnet berichtet, einvernehmlich von Coach Hendrik Vleehouwers getrennt.

In der laufenden Saison wartet Anisimova zwar noch auf ihren ersten Titel, zeigte mit einem Viertelfinale bei den Australian Open und einem Halbfinale in Dubai aber bereits starke Ansätze. Zuletzt war in Miami im Achtelfinale gegen Belinda Bencic Endstation gewesen. Geplant ist nun die Rückkehr beim WTA-Tour-1000-Event in Madrid im April.

Das Einzel-Tableau in Charleston