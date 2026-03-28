Anisimova beendet Zusammenarbeit mit Coach Vleeshouwers

Nach ihrer deutlichen Zweisatz-Niederlage beim WTA-1000-Turnier in Miami gegen Belinda Bencic zog Amanda Anisimova die Reißleine und zog damit einen Schlussstrich unter die insgesamt erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihrem Coach Hendrik Vleeshouwers.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.03.2026, 21:55 Uhr

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© Getty Images Nach ihrer deutlichen Niederlage gegen Belinda Bencic in Miami gab Amanda Anisimova nun die Trennung von ihrem Erfolgs-Coach Vleeshouwers bekannt

Es war wohl der berühmte Tropfen, der das Fass einer bislang nicht zufriedenstellenden Spielzeit zum Überlaufen brachte. Nachdem die US-Amerikanerin Amanda Anisimova im Achtelfinale des WTA-1000er-Events in Miami gegen die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic chancenlos mit 2:6, 2:6 die Segel streichen musste, zog die 24-jährige nun wenige Tage danach die Konsequenzen und gab bei einem Post im sozialen Netzwerk Instagram die Trennung von ihrem Coach Hendrik Vleeshouwers bekannt.

Dieser hatte Anisimova 2024 übernommen, als sie nach einer mentalen Auszeit nach acht Monaten wieder auf die Tour zurückgekehrt war. An seiner Seite kletterte die inzwischen vierfache WTA-Titelträgerin bis auf Platz 3 der Weltrangliste und erreichte im vergangenen Jahr die Grand-Slam-Finals in Wimbledon und New York. In der aktuellen Spielzeit stehen für die aktuelle Nr. 6 im WTA-Ranking lediglich ein Halbfinale beim 1000er-Turnier in Dubai und auf Major-Ebene das Viertelfinale in Melbourne zu Buche.

In ihrem Post bei Instagram bedankte sie sich bei Vleeshouwers für die erfolgreiche Zusammenarbeit: „Es war ein verrücktes Abenteuer und eine großartige gemeinsame Reise. Das letzte Jahr war geprägt von so vielen besonderen Momenten und gemeinsamen Erfolgen, die ich nie vergessen werde! Wir haben Titel gewonnen und unglaubliche Meilensteine erreicht, aber vor allem sind es all die Lacher und Momente hinter den Kulissen, die ich noch wertvoller in Erinnerung behalten werde. Danke Rick, danke für alles, was du für mich getan hast.

Zudem hob sie vor allem seine empathischen Fähigkeiten hervor: „Dafür, dass du mich zuerst als Mensch betrachtet und behandelt hast, bevor du mich als Athletin gesehen hast. Das hat für mich enorm viel bedeutet und eine großartige Partnerschaft ermöglicht. Dein Einsatz, deine Loyalität und deine Leidenschaft sind unbestreitbar! Ich wünsche dir alles Glück und Erfolg für das nächste Kapitel in deinem Leben!"