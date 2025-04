WTA Charleston: Pegula schlägt Collins, auch Kenin und Alexandrova weiter

Titelverteidigerin Danielle Collins ist beim WTA-Tour-500-Turnier in Charleston ausgeschieden. Sie unterlag Jessica Pegula mit 6:1, 3:6 und 0:6. Im Semifinale stehen auch Ekaterina Alexandrova und Sofia Kenin.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 04.04.2025, 22:55 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula besiegte Danielle Collins auch im sechsten Aufeinandertreffen

Die in Charleston topgesetzte Pegula behält somit ihre makellose Bilanz gegen ihre Landsfrau Collins und stellte im Head-to-Head auf 6:0. Insgesamt konnte Collins in all diesen Begegnungen nur zwei Sätze für sich entscheiden. Dabei erwischte die Titelverteidigerin einen Start nach Maß und holte sich den ersten Satz glatt mit 6:1. Nachdem Collins auch im zweiten Satz mit einem Break in Führung ging, sah alles danach aus, als gelänge ihr der erste Sieg im direkten Vergleich - doch weit gefehlt. Pegula holte sich die letzten neun Spiele in Folge und gewann schließlich in 1 Stunde und 44 Minuten mit 1:6, 6:3 und 6:0.

Im Semifinale wird die Nummer vier der Welt auf Ekaterina Alexandrova treffen. Die 30-jährige Russin konnte ihr Viertelfinale gegen die an Nummer drei gesetzte Chinesin Qinwen Zheng überraschend glatt mit 6:1, 6:4 gewinnen. Alexandrova trifft nun zum vierten Mal in ihrer Karriere auf Pegula - im Head-to-Head führt die Russin mit 2:1. Neben einem Dreisatzsieg im Viertelfinale in Katar in diesem Jahr gewann Alexandrova auch letztes Jahr in Miami in drei Sätzen. Pegulas einziger Sieg gelang jedoch auf Sand, vor vier Jahren in Rom.

Ebenfalls im Halbfinale steht Lokalmatadorin Sofia Kenin, die gegen Anna Kalinskaya mit 6:4 und 6:3 die Oberhand behielt. Die Australian Open-Siegerin von 2020 steht bei ihrem siebenten Antreten in Charleston zum ersten Mal im Semifinale.

Dort wird sie auf die Siegerin des Abendmatches zwischen der an Nummer vier gesetzten Emma Navarro und der an Nummer acht gesetzten Amanda Anisimova treffen. Anisimova führt im direkten Vergleich mit 2:0. Zuletzt besiegte sie Navarro 2024 im Semifinale von Toronto in drei Sätzen.

Einzel-Tableau in Charleston