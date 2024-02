WTA Doha: Pliskova kann nicht antreten - Swiatek erste Finalistin

Die erste Finalistin beim WTA-1000-Turnier in Doha heißt Iga Swiatek. Karolina Pliskova konnte aufgrund einer Rückenverletzung nicht zum Halbfinalduell mit der Weltranglistenersten antreten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.02.2024, 16:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Karolina Pliskova konnte nicht zum Halbfinalduell gegen Iga Swiatek antreten

Karolina Pliskova muss den Anstrengungen der vergangenen Tage Tribut zollen: Die ehemalige Weltranglistenerste, die in der vergangenen Woche in Cluj-Napoca ihren ersten Titel seit über vier Jahren gewonnen hatte, kann beim WTA-1000-Event in Doha aufgrund einer Verletzung im unteren Bereich des Rückens nicht zu ihrer Halbfinalbegegnung gegen Iga Swiatek antreten.

Somit steht Swiatek bei einem ihrer Lieblingsturniere erneut im Finale. Sowohl 2022 als auch 2023 konnte die vierfache Grand-Slam-Siegerin in Doha gewinnen.

Im Finale am Samstag trifft Iga Swiatek auf Elena Rybakina oder Anastasia Pavlyuchenkova.

Hier das Einzel-Tableau in Doha