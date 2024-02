WTA Dubai: Fernandez und Azarenka siegreich

Leylah Fernandez und Viktoria Azaraenka sind die ersten Siegerinnen am Montag beim WTA-Masters in Dubai.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2024, 10:24 Uhr

© Getty Images Leylah Fernandez startet erfolgreich in das Turnier in Dubai.

Leylah Fernandez siegte 6:3, 6:2 in der Erstrundenbegegnung gegen Bernarda Pera aus den USA. Durch den glatten Erfolg in 80 Minuten Spielzeit darf die ehemalige US-Open-Finalisten nun gegen Jasmine Paolini um den Einzug in die dritte Runde spielen.

Auch Viktoria Azarenka konnte in ihrer ersten Runde einen Zweisatzerfolg feiern. Gegen Aranxta Rus siegte die Belarussin 6:2, 6:4 und benötigte ebenfalls 80 Minuten, um den Einzug in die nächste Rnde perfekt zu machen.

Azarenka trifft nun auf Rybakina

Azarenka hat nun mit Elena Rybakina eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe in der zweiten Runde zu bewältigen. Die Kasachin, die am Wochenende das Finale von Doha gegen Iga Swiatek verlor, hatte als einer der topgesetzten Spielerinnen in der Auftaktrunde ein Freilos.

Auch Petra Martic zog am Montagmorgen in die zweite Runde von Dubai ein, nachdem sie Caroline Doleheide 6:6, 7:6(4) bezwingen konnte. Gegnerin ist nun Qualifikantin Magdalena Frech.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai