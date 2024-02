WTA Doha: Iga Swiatek gelingt Titel-Hattrick!

Iga Swiatek hat zum dritten Mal in Folge das WTA-1000-Turnier in Doha gewonnen. Die Weltranglistenerste setzte sich im Finale gegen Elena Rybakina durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.02.2024, 18:40 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek setzte sich im Finale gegen Elena Rybakina durch

Iga Swiatek hat am Samstag ihren ersten Saisontitel geholt. Die vierfache Grand-Slam-Siegerin gewann im Finale des WTA-1000-Turniers von Doha gegen Elena Rybakina mit 7:6 (8) und 6:2. Damit setzte sich die Polin in der Hauptstadt Katars zum dritten Mal in Folge die Krone auf und beendete zudem ihre Negativserie gegen Rybakina.

Vor dem Endspiel in Doha hatte die Kasachin dreimal in Folge gegen Swiatek gewonnen. An Chancen mangelte es Rybakina auch am Samstag nicht: Die Wimbledon-Siegerin von 2022 führte im ersten Durchgang bereits mit 4:1 (zwei Breaks) und schlug beim Stand von 6:5 zum Satzgewinn auf. Zudem ließ sie im Tiebreak einen Satzball ungenutzt.

Swiatek lässt im zweiten Satz nichts anbrennen

So war es die Weltranglistenerste Swiatek, die sich nach 90 Minuten Spielzeit den ersten Satz sicherte. Der zweite Abschnitt verlief deutlich weniger spektakulär: Swiatek gelangen zwei Breaks zum 2:1 bzw. 5:2 und durfte anschließend über den 7:6 (8) und 6:2-Erfolg jubeln.

Sowohl für Swiatek als auch für Rybakina geht es in der kommenden Woche beim WTA-1000-Turnier in Dubai weiter. In den Vereinigten Arabischen Emiraten kehrt Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka auf die Tour zurück.

