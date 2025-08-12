WTA Cincinnati: Coco Gauff kampflos im Achtelfinale

Die Weltranglisten-Zweite Coco Gauff hat beim WTA-1000er-Turnier in Cincinnati kampflos die Runde der letzten 16 erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.08.2025, 22:40 Uhr

Gauff profitierte vom Rückzug ihrer Drittrundengegnerin Dayana Yastremska - die Ukrainerin sagte das Match kurzfristig wegen Krankheit ab.

Yastremska hatte erst kürzlich gegen Gauff gespielt und gewonnen, zum Auftakt des Wimbledonturniers.

Gauff kann sich damit etwas schonen und der Hitze aus dem Weg gehen, die aktuell in Cincy herrscht. Sie trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen Jelena Ostapenko und Lucia Bronzetti.

Weiter ist auch Jasmine Paolini: Die Italienerin, an Position sieben gesetzt, schlug Ashlyn Krueger mit 7:5, 6:1 und trifft nun auf die zweifache Majorsiegerin Barbora Krejcikova. Die hatte beim 6:4, 3:6, 6:2-Sieg über die 17-jährige Lucky Loserin Iva Jovic mehr Mühe und brauchte am Ende sieben Matchbälle.

