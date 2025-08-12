WTA Cincinnati: Achtelfinale! Seidel siegt in Hitzeschlacht

Ella Seidel steht beim WTA 1000-Event in Cincinnati sensationell im Achtelfinale. Die 20-jährige Deutsche bezwang Lokalmatadorin McCartney Kessler mit 6:4, 2:6 und 7:6 (6).

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 12.08.2025, 19:42 Uhr

© Getty Images Ella Seidel steht in Cincinnati völlig überraschend im Achtelfinale.

Seidel erwischte einen Blitzstart und organisierte sich gleich im Auftaktgame drei Breakchancen, von denen sie die dritte auch nutzte. Kessler schlug jedoch postwendend mit dem Rebreak zurück und legte mit einem weiteren Break zum 4:2 nach. Dieses Mal war es allerdings die Deutsche, die mit dem sofortigen Rebreak antwortete. Seidel schnappte sich schließlich bei 4:4 ein weiteres Mal ein Aufschlaggame der US-Amerikanerin und servierte anschließend zum Satzgewinn aus.

Zu Beginn des zweiten Satzes agierte die 20-jährige Hamburgerin, die in der zweiten Runde völlig überraschend die Nummer elf der Welt Emma Navarro aus dem Turnier genommen hatte, etwas zu passiv - ein Umstand, den Kessler prompt zu nutzen wusste. Nach einer Spielzeit von einer Stunde und 21 Minuten war der Satzausgleich hergestellt.

Hitze-Loch überwunden

Die Deutsche wirkte in dieser Phase auch schon leicht angeschlagen. Die brütende Hitze setzte ihr augenscheinlich zu. Nach einer kurzen Toiletten-Pause schien es Seidel wieder besser zu gehen. Das Spiel verlief nun wieder ausgeglichener.

Im Entscheidungssatz ging es ohne nennenswerte Ereignisse bis in den Tiebreak. Dort erspielte sich Kessler zwei Matchbälle, die Seidel beide abwehren konnte. Mit etwas Glück kam die Deutsche daraufhin selber zu ihrem ersten Matchball, den sie mit einem starken Aufschlag verwertete.

Die derzeitige Nummer 125 im Ranking wird im Achtelfinale auf die Siegerin der Begegnung zwischen Karolina Muchova, Nummer elf des Turniers, und der Französin Varvara Gracheva treffen.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati