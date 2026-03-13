Ex-Tennishoffnung in neuer Baywatch-Serie?

Vom Tennisprofi zur Rettungsschwimmerin? Ex-Profispielerin Sara Yigin hofft genau auf diesen Weg.

von Gossip-Goosi

zuletzt bearbeitet: 13.03.2026, 14:56 Uhr

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© Instagram / @sarayigin Sara Yigin

Sara Yidin ist in Deutschland geboren und war in Österreich für den Vorarlberger Bundesligisten TC Bludenz aktiv - mit der ganz großen Karriere auf dem Tenniscourt hat es allerdings nicht geklappt. Platz 1.388 in der ITF-Weltrangliste war das Höchste der Gefühle für die mittlerweile 23-Jährige, die über ein Sportstipendium nach Florida kam. Eine Fußverletzung ließ jedoch nicht mehr zu.

Für Yidin “eine Befreiung”. Denn: “Jetzt konnte ich das machen, wovon ich schon als Kind geträumt habe: Schauspielerin werden”, verriet sie der Kronen Zeitung.

In neun Produktionen hat sie in den vergangenen Jahren bereits mitgespielt, nun soll der ganz große Durchbruch folgen - mit einem Serienklassiker: Baywatch! Die Rettungsschwimmer-Serie wird für die neue TV-Season 2026/27 vom US-Sender Fox neu aufgelegt, und Sara Yigin war beim Casting dabei. “Ich liebe Pamela Anderson und habe als Mädchen davon geträumt, ihre Rolle zu spielen”, sagte sie.

Das Vorsprechen lief bereits, nach drei Minuten war man durch. Man melde sich, wenn sie gut reinpasse, so hieß es.

Baywatch - einst die erfolgreichste Serie aller Zeiten

Der Konkurrenz allerdings war groß in Venice, viele Rollen sind bereits besetzt. Unter anderem haben Shay Mitchell, Swimsuit-Model Brooks Nader, Hassie Harrison und Jessica Belkin bereits ihre Zusagen bekommen. Für Fans der Originalserie nimmt zudem David Chokachi seine alte Rolle als Cody Madison auf - diesmal als Cafébesitzer und gute Seele der Serie.

Baywatch war 1990 nach bereits einer Staffel von NBC abgesetzt worden, dann jedoch nahm David Hasselhoff mit den Serienerfindern die Produktion in die eigenen Hände und machte die Strand-Soap zur erfolgreichsten Serie aller Zeiten. Das neue Baywatch soll eine Fortführung der Originalserie sein, mit Stephen Amell als Hauptdarsteller in der Rolle des Hobie - einst der Seriensohn von Hasselhoff.

Ob Sara Yigin in der Neuauflage an die Erfolge des Originals anknüpfen darf? Wir sind gespannt!