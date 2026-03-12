WTA Indian Wells: Sabalenka stoppt Mbokos Erfolgslauf

Aryna Sabalenka steht beim WTA 1000-Turnier in Indian Wells nach einem hart erkämpften 7:6 (0), 6:4-Sieg über Victoria Mboko im Semifinale.

von Clem

zuletzt bearbeitet: 12.03.2026, 21:11 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka steht in Indian Wells im Halbfinale.

Im ersten Satz ging es durchgehend mit dem Service, wobei Mboko etwas härter für ihre Servicegames arbeiten und insgesamt drei Breakchancen abwehren musste. Das Tiebreak sollte entscheiden und die junge Kanadierin bekam eindrucksvoll vor Augen gehalten, warum Sabalenka in diesem Bereich eine überragende Statistik vorzuweisen hat. Nicht einmal ein Punktgewinn war der jungen Kanadierin vergönnt.

Auch der zweite Satz verlief umkämpft. Mboko hielt gut dagegen, musste jedoch beim Stand von 2:2 zum ersten Mal im Match das Service abgeben. Wer nun mit einem glatten Durchmarsch der Weltranglisten-Ersten gerechnet hat, sollte sich jedoch täuschen. Die 19-jährige Kanadierin blieb hartnäckig und erspielte sich beim Stand von 3:4 zwei Breakchancen. Sabalenka bewies jedoch Nervenstärke und stellte mit Mühe auf 5:3.

Nachdem Mboko im Anschluss noch einmal verkürzen konnte, gab sich die Weltranglisten-Erste bei 5:4 keine Blöße mehr und servierte nach einer Spielzeit von einer Stunde und 49 Minuten zum 7:6 (0) und 6:4-Erfolg aus. Insgesamt musste die Belarussin im gesamten Turnierverlauf erst einmal ihren Aufschlag abgeben.

Ins morgige Semifinale wird Aryna Sabalenka abermals als glasklare Favoritin gehen. Die Gegnerin in der Runde der letzten Vier wird entweder Linda Noskova oder Talia Gibson heißen.

Für Mboko bleibt indes ein schönes Trostpflaster. Die 19-Jährige wird nämlich nächste Woche zum ersten Mal in ihrer Karriere in den Top 10 der WTA-Rangliste aufscheinen.

