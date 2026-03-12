Svitolina fordert "mehr Gleichheit bei den Preisgeldern von ATP- und WTA-Turnieren"

Elina Svitolina präsentiert sich in diesem Tennisjahr bislang in prächtiger Form. In Indian Wells sprach die Ukrainerin nun über die Entwicklung des Damentennis und forderte Verbesserungen bei den Preisgeldern der WTA-Tour.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 12.03.2026, 18:31 Uhr

© Getty Images Ellna Svitolina will ihre starke Form in Indian Wells prolongieren.

Wie bereits bei den Grand Slam-Turnieren umgesetzt, wünscht sich Svitolina auch eine Angleichung der Preisgelder der ATP- und WTA-Tour. „Ich wünsche mir mehr Chancengleichheit bei den Preisgeldern von WTA-Turnieren. Bei den Grand Slams sind wir gleichgestellt, aber bei den Turnieren mit 250, 500 und 1000 Punkten besteht immer noch ein großer Unterschied. Einige Turniere haben das bereits erreicht, und ich würde mir wünschen, dass es mehr solcher Beispiele gäbe", forderte die Ukrainerin.

Insgesamt sieht Svitolina ein ansteigendes Interesse am Damentennis: "Ich denke, vieles hat sich verändert, seit ich vor vielen Jahren angefangen habe. (...) Die Halbfinals und Finals ziehen ein großes Publikum an. Ich glaube, auch wir verdienen in dieser Hinsicht etwas mehr Anerkennung." Der Turnierkalender habe sich bereits deutlich verbessert, da nun in der Regel Damen- und Herrenspiele in Abendsitzungen stattfänden, so die 31-Jährige.

Bärenstarke Saison

Svitolina spielt bislang eine bärenstarke Saison. Nachdem die Ukrainerin zum Auftakt des Jahres in Auckland triumphierte und das Halbfinale der Australian Open erreichte, verbuchte sie zuletzt in Dubai eine Finalteilnahme.

In Indian Wells trifft die derzeitige Nummer 9 im WTA-Ranking im Viertelfinale am Donnerstag mit Iga Swiatek auf eine Gegnerin, die sie nicht nur in sportlichen Belangen respektiert. "Swiatek war eine der Ersten, die die Ukraine wirklich unterstützt hat. Sie trug die Schleife lange Zeit und sprach oft über den Krieg. Wir haben auch das Benefizspiel für die Ukraine organisiert, und es wurde viel Geld für den guten Zweck gesammelt. Für mich war und ist sie die Spielerin, die in dieser Hinsicht am meisten getan hat“, lobt Svitolina Swiateks Engagement für ihr kriegsgebeuteltes Heimatland.

