Victoria Mboko: Von wegen „One Hit Wonder“!

Victoria Mboko trifft heute im Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells auf Aryna Sabalenka. Der Aufstieg der Kanadierin ist erstaunlich.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.03.2026, 08:37 Uhr

© Getty Images Applaus für Victoria Mboko!

Spoiler-Alert: Aller Voraussicht nach wird Victoria Mboko heute ihr Viertelfinale in Indian Wells gegen Aryna Sabalenka verlieren. Warum? Weil Sabalenka nun mal die beste Spielerin der Welt ist, es sei denn, sie schlägt sich selbst. Dann hat natürlich auch Mboko eine Chance.

Aber egal, wie das Match im Tennis Paradise ausgeht: Der Aufstieg von Victoria Mboko ist bemerkenswert. Denn die vergangene Saison 2025 hatte sie außerhalb der Top 300 begonnen, danach eine Siegesserie auf der zweiten Ebene des professionellen Frauentennis hingelegt. Nach den ersten Erfolgen im Senior Circuit kam dann im Sommer in Montreal der große Paukenschlag: der Heimsieg beim kanadischen 1000er. Das wird emotional höchstens noch durch einen künftigen Grand-Slam-Sieg zu übertreffen sein.

Mboko oft mit körperlichen Problemen

Ist Victoria Mboko das zuzutrauen? Natürlich! Mboko bekommt ihre Siege ja nicht geschenkt, sondern geht stets aktiv an die Sache ran. Das Grundtempo in den Schlägen braucht keinen Vergleich zu scheuen, der Kampfgeist auch nicht. Dass Mboko hier und da von erfahreneren Kolleginnen wie Barbora Krejcikova bei den US Open abgekocht wird, gehört zum Reifungsprozess wohl dazu.

Sorgen könnte indes machen, dass Victoria Mboko schon erstaunlich oft für ihr junges Alter mit kleineren Verletzungen zu kämpfen hat. Das hat man schon bei ihrer Landsfrau Bianca Andreescu gesehen. Da wurden diese kleinen Blessuren immer größer, bis sie die US-Open-Siegerin von 2019 so lange außer Gefecht setzten, bis diese den Anschluss an die Weltspitze nicht mehr schaffte.

Aber vielleicht hat man ja in Kanada daraus gelernt. Und geh mit Mboko pfleglicher um als mit Andreescu. Dann könnte sie nämlich tatsächlich schon bald auf Augenhöhe mit Aryna Sabalenka mitspielen,.

