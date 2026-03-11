WTA Indian Wells: Swiatek kennt mit Muchova keine Gnade

Iga Świątek ist mit einem überzeugenden 6:2 und 6:0 gegen Karolina Muchova ins Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.03.2026, 21:01 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iga Swiatek hat Karolina Muchova keine Chance gelassen

Die Viertelfinalistinnen der oberen Tableau-Hälfte beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells stehen ja schon seit gestern fest, heute zieht die untere Hälfte nach. Und Iga Swiatek hat es dabei mal wieder richtig eilig gehabt. Denn die Weltranglisten-Zweite, die im Tennis Paradise schon zwei Mal den Titel geholt hat, setzte sich gegen Karolina Muchova mit 6:2 und 6:0 durch.

Was umso bemerkenswerter ist, weil es nach vier Spielen noch 2:2 gestanden hatte. Danach aber zog Swiatek auf und davon, auch wenn Muchova noch mehrere Chancen hatte, um das Ergebnis ein bisschen freundlicher zu gestalten.

In der Runde der letzten acht wird Swiatek entweder gegen Elina Svitolina oder Katerina Siniakova spielen. Die Tschechin, in den letzten Jahren sicherlich die beste Doppelspielerin auf der Tour, hat in Runde drei ja Titelverteidigerin Mirra Andreeva besiegt.

Später treffen heute auch noch Lokalmatadorin Jessica Pegula und Belinda Bencic aufeinander. Und Elena Rybakina bekommt es mit der Britin Sony Kartal zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells



