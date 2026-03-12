Daria Saville ist Mama: Louie ist da!

Babyfreuden im Hause Daria Saville: Die Australierin ist erstmals Mama geworden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.03.2026, 11:01 Uhr

© Instagram / @daria_sav

Daria Saville gehört ja zu den Spielerinnen, denen man als Tennisfan zwingend in den sozialen Medien folgen sollte.

Saville hat den Schalk im Nacken, und auch in Sachen Schwangerschaft hat sie ihre Fans über neun Monate hinweg mitgenommen. Nun also ist es passiert: Louie Saville ist auf der Welt, Gebutsdatum 6. März 2026.

Und natürlich postet Saville fleißig weiter.

Vom babysittenden Hund…

… über die Beweislage, dass Ehegatte Luke Saville sich doch bitte nicht über mangelnden Schlaf beschweren sollte. Zwischen 21.45 und 7.30 Uhr habe dieser nämlich ohne Unterbrechung geratzt.

Daria Saville - früher bekannt als Daria Gavrilova - spielt seit 2016 für Australien, seit 2021 ist sie mit Ehemann Luke verheiratet. Der war ebenfalls als Profi unterwegs.

Die gebürtige Russin war einst die Nummer 1 bei den Juniorinnen und stand bei den Aktiven bereits auf Platz 20 der Welt, hatte aber immer wieder großes Verletzungspech. In den Jahren 2019 bis 2021 spielte sie aufgrund von Fußproblemen nur selten und wurde am Ende operiert.

Nach ihrer Rückkehr und dem Wiedereinzug in die Top 50 in 2022 riss sie sich das Kreuzband. Im Rahmen der US Open 2025 gab sie ihre Schwangerschaft bekannt.