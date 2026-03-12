Indian Wells: Elena Rybakina profitiert von Aufgabe, Pegula schlägt Bencic

Elena Rybakina und Jessica Pegula haben das Viertelfinale in Indian Wells erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.03.2026, 06:30 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina

Rybakina musste dabei nicht allzu lange auf dem Platz stehen: Sie gewann ihr Night-Session-Match nach einer Aufgabe der Britin Sonay Kartal beim Stand von 6:4, 4:3.

Die Australian-Open-Siegerin trifft in der Runde der letzten Acht auf Jessica Pegula: Die Lokalmatadorin hatte zuvor Belina Bencic mit 6:3, 7:6 (5) besiegt und damit ihren ersten Sieg gegen die Schweizerin eingetütet - nach zuvor vier Niederlagen.

“Niemand schlägt mich fünf Mal in Folge”, scherzte Pegula im Anschluss in Bezug auf das legendäre Zitat von Vitas Gerulaitis. ("Niemand schlägt Vitas Gerulaitis 17 Mal in Folge", hatte der einst gesagt, nachdem er nach 16 Niederlagen am Stück zum ersten Mal gegen Jimmy Connors gewonnen hatte.)

Auch Elina Svitolina ist weiter - auch sie dank einer Aufgabe, in diesem Falle von Katerina Siniakova beim Spielstand von 6:1, 1:1. Ihre Gegnerin: Iga Swiatek, die gegen Karolina Muchova erfolgreich war.

