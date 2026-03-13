Miami Open: Lilli Tagger und Venus Williams erhalten Wildcards!

Österreichs Shootingstar Lilli Tagger bekommt auch für die anstehenden Miami Open einen Freifahrtsschein ins Hauptfeld.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.03.2026, 09:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf

Tagger, aktuell die Weltranglisten-119, hätte ansonsten den Weg durch die Qualifikation gehen müssen. So aber darf die 18-Jährige direkt im Hauptfeld starten.

Wie übrigens schon beim laufenden Turnier in Indian Wells. Dort hatte Tagger das Vertrauen der Veranstalter gerechtfertigt und ihr Auftaktmatch gewonnen, bevor sie gegen Ex-Top-10-Spielerin Maria Sakkari nach starkem ersten Satz verlor.

Venus Williams zum 23. Mal dabei!

Neben Tagger steht auch die 45-jährige Venus Williams - dreifache Siegerin in Miami - dank einer Wildcard direkt im Hauptfeld Zum 23. Mal. Williams' letzter Sieg beim Turnier in Florida liegt allerdings schon ein Weilchen zurück. 2001 war das. Sie hatte auch 1998 und 1999 gewonnen. Zum Vergleich: Tagger war bei allen drei Siegen von Williams noch gar nicht auf der Welt.

Außerdem via Wildcard direkt im Feld: Sloane Stephens, die 2018 in Miami gewann. Sowie Ashlyn Krueger, Taylor Townsend, Jennifer Brady, Darja Vidmanova und Emerson Jones.

Die Miami Open beginnen am 15. März mit den Qualifikationsspielen.