Indian Wells: Lilli Tagger feiert erfolgreiches 1000er-Debüt

Die Osttirolerin Lilli Tagger ist erfolgreich ins WTA-Turnier in Indian Wells gestartet. Bei ihrem ersten Antreten auf 1000er-Ebene besiegte die Wildcard-Spielerin die für Frankreich startende Varvara Gracheva mit einer souveränen Leistung glatt in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 06.03.2026, 03:18 Uhr

© Jürgen Hasenkopf In Indian Wells feierte Lilli Tagger ein gelungenes Debüt auf WTA-1000er-Ebene.

Mit großer Spannung wurde beim WTA-Turnier in Indian Wells der erste Auftritt der 18-jährigen Lilli Tagger erwartet, die aufgrund einer Wildcard erstmals im Hauptfeld eines 1000er-Events startberechtigt war. Im ersten Aufeinandertreffen mit der in Russland geborenen und seit Juni 2023 für Frankreich startenden Varvara Gracheva ging diese als Nr. 58 der Welt nominell favorisiert in die Begegnung.

Doch Tagger zeigte gleich im ersten Aufschlagspiel ihrer Gegnerin mit ihren druckvollen Schlägen auf, wohin die Reise in dieser Begegnung führen sollte und packte gleich bei der zweiten Break-Möglichkeit konsequent zu. Bei eigenem Service ließ die amtierende French-Open-Juniorensiegerin absolut nichts anbrennen und konnte ihrer 25-jährigen Gegnerin ein weiteres Mal den Aufschlag abnehmen, bevor sie den ersten Durchgang souverän ohne Punktverlust ausservierte.

Auch im zweiten Akt startete Tagger mit einem frühen Break, musste aber nach einer 3:1-Führung postwendend den Ausgleich hinnehmen. In der Endphase legte die Osttirolerin wieder eine Schippe drauf und sicherte sich beim Stand von 4:4 vorentscheidend das Service ihrer Gegnerin. In einem sicheren Aufschlagspiel zum Abschluss besiegelte die aktuelle Nr. 119 im WTA-Ranking mit ihrem zweiten Matchball den souveränen 6:2, 6:4-Erfolg nach 82 Minuten.

In der Runde der letzten 64 sieht sich Tagger der Griechin Maria Sakkari gegenüber, die es auf Position 32 gerade noch als letzte Spielerin in die Setzliste zum Erhalt eines Freiloses geschafft hat, jedoch 2023 in Guadalajara bereits einen Titel auf 1000er-Level erringen konnte.

Venus Williams unterliegt Parry

Ihre Wildcard nicht nutzen konnte dagegen die siebenfache Grand-Slam-Siegerin Venus Williams. Zwar konnte sich die 45-jährige US-Amerikanerin nach verlorenem ersten Durchgang gegen die Französin Diane Parry noch einmal zurückkämpfen und den Satzgleichstand herstellen, musste sich aber nach 2:22 Stunden mit 3:6, 7:6 (4), 1:6 geschlagen geben und damit ihre achte Niederlage in Folge auf der Profitour einstecken.

