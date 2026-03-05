Indian Wells: Siegemund kämpft sich in zweite Runde

Laura Siegemund steht beim WTA Masters 1000-Turnier in Indian Wells in der zweiten Runde. Die deutsche Nummer eins bezwang die Kroatin Petra Marcinko nach einer Spielzeit von zwei Stunden und 48 Minuten mit 3:6, 6:3 und 6:4.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 05.03.2026, 23:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Laura Siegemund darf sich über den Einzug in Runde zwei freuen.

Bereits die ersten vier Games des Matches gerieten zu einer äußert zähen Angelegenheit. Siegemund konnte wiederholt Breakbälle abwehren und stellte mit viel Kampf auf 2:2. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 35 Minuten gespielt. Umso schneller ging es dafür im Anschluss. Die Deutsche breakte den Aufschlag ihrer Gegnerin im Eiltempo, kassierte jedoch ebenso schnell das postwendende Rebreak. Danach hatte die Kroatin deutlich Oberhand, holte sich vier Games in Folge und servierte schließlich nach einer Spielzeit von 54 Minuten zum 6:3 aus.

Siegemund schnappt im richtigen Moment zu

Im zweiten Satz entwickelte sich zunächst wieder ein offener Schlagabtausch, bei dem sich Siegemund die ersten Möglichkeiten zu einem Break erspielte. Marcinko parierte jedoch und stellte auf 1:1. Nachdem die Deutsche im Anschluss ihr eigenes Service mit Mühe durchbrachte, schlug sie im Game darauf eiskalt zu und stellte auf 3:1. Doch - genau wie in Satz eins - konnte die 38-Jährige ihr Break nicht bestätigen und gab abermals postwendend das Service ab.

Das Match blieb umkämpft - weder die Deutsche noch die Kroatin agierten bei eigenem Aufschlag souverän. Die Vorentscheidung im zweiten Satz fiel schließlich im achten Game. Siegemund schnappte im richtigen Moment zu, holte sich das Break zum 5:3 und servierte im Anschluss souverän zum Satzausgleich aus.

Nun gegen Svitolina

Gewohntes Bild zu Beginn von Satz drei: Marcinko hatte Probleme bei eigenem Service und Siegemund brachte sich dank ihres Kampfgeistes und ihrer defensiven Stabilität mit einem frühen Break in Front. Nachdem die Deutsche im Anschluss trotz heftiger Gegenwehr den Aufschlag halten konnte, wirkte Marcinko mental leicht angeknockt. Siegemund fand wiederum immer besser zu ihrem Spiel und ging rasch mit 4:0 in Führung. Danach schien die Gegenwehr der Kroatin eigentlich gebrochen. Doch die 20-Jährige zeigte enormen Kampfgeist und verkürzte noch einmal auf 3:4. Siegemund behielt jedoch die Nerven und beendete ihren Arbeitstag mit zwei konzentrierten Aufschlagspielen zum 3:6, 6:3 und 6:4-Erfolg.

Nächste Gegnerin der deutschen Nummer eins ist die an Position neun gesetzte Elena Svitolina. Die Ukrainerin präsentierte sich in diesem Jahr bisher in blendender Verfassung und hat in 2026 eine imposante Tour-Matchbilanz von 15:3 vorzuweisen.

Hier das Damen-Einzel-Tableau in Indian Wells