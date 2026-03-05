WTA Indian Wells live: Lilli Tagger vs. Varvara Gracheva im TV, Livestream und Liveticker

Lilli Tagger trifft in der ersten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells auf Varvara Gracheva. Das Match gibt es ab ca. 23 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.03.2026, 12:20 Uhr

© Getty Images Lilli Tagger trifft heute auf Varvara Gracheva

Es wird der erste Auftritt von Lilli Tagger bei einem WTA-Tour-1000-Event überhaupt werden. Die Osttirolerin liegt aktuell auf Position 119 der WTA-Charts und wurde von den Veranstaltern in Indian Wells mit einer Wildcard bedacht.

Das Match zwischen Lilli Tagger und Varvara Gracheva gibt es ab ca. 23 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

