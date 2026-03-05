Lilli Tagger in Indian Wells: Showtime um kurz vor Mitternacht

Heute steigt Lilli Tagger in ihr erstes WTA-Tour-1000-Turnier ein. Wer der Osttirolerin gegen Varvara Gracheva zusehen möchte, muss sich ein wenig gedulden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.03.2026, 08:53 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Lilli Tagger steigt heute in Indian Wells ein

Kaum zu glauben: Vor neun Monaten hat Lilli Tagger noch bei den Juniorinnen in Roland-Garros aufgeschlagen (wie auch noch ein paar Tage später in Wimbledon), heute geht es für die junge Österreicherin erstmals in ein Match bei einem WTA-Tour-1000-Turnier. Zum einen natürlich dem Umstand geschuldet, dass Tages Management ganze Arbeit geleistet hat. Denn dass eine junge Österreicherin neben Kapazundern wie Donna Vekic, Venus Williams, Sloane Stephens oder Bianca Andreescu eine Wildcard für eines der größten amerikanischen Turniere bekommt, ist bemerkenswert.

Aber sportlich hat sich Lilli Tagger diese Chance allemal verdient. Die mittlerweile 18-Jährige hat in Fujairah ja ein ITF-W100-Event gewonnen, im Anschluss in Mumbai erreichte Tagger das Endspiel. Das macht aktuell Position 119 im WTA-Ranking. Mit viel Potenzial nach oben. Denn zu verteidigen hat Tagger in den kommenden Monaten nur wenige Punkte.

Tagger als Außenseiterin

Die erste Aufgabe in Indian Wells wird nun Varvara Gracheva sein - im dritten Match nach 11 Uhr Ortszeit. Das heißt für die österreichischen Tennisfans: Lilli Tagger wird wohl kurz vor Mitternacht in das Stadium 3 einlaufen, es besteht die berechtigte Hoffnung, dass man das Match bei Sky auch live mitverfolgen kann.

Gracheva, in Moskau geboren und seit einiger Zeit unter französischer Flagge unterwegs, liegt in den WTA-Charts aktuell auf Position 58, geht also als doch ziemlich klare Favoritin in diese Partie. Beim 1000er in Doha erreichte Gracheva vor wenigen Tagen aus der Qualifikation heraus das Achtelfinale, musste sich dort Maria Sakkari geschlagen geben.

Gutes Stichwort: Die Griechin wartet auch auf die Siegerin der heutige Partie zwischen Tagger und Gracheva.

