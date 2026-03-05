Iga Swiatek: Mit dem Wind zum dritten Titel in Indian Wells?

Iga Swiatek feierte in Indian Wells 2022 und 2024 den Titelgewinn. In diesem Jahr könnte es beim 1000er-Turnier in Kalifornien den nächsten Triumph der Polin geben, zumindest wenn man Ex-Profi Sam Querrey fragt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.03.2026, 08:58 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek gewann 2022 und 2024 den Titel in der kalifornischen Wüste.

Die Anzahl der potenziellen Favoritinnen beim dritten WTA-1000er des Jahres ist groß. Ein Zustand, wovon das Damentennis aktuell gehörig profitiert. Liegt in der Unberechenbarkeit durch die hohe Leistungsdichte doch der ganz besondere Reiz. Ex-profi Sam Querrey sieht jedoch eine klare Favoritin für den Showdown in Kalifornien und das ist die Polin Iga Swiatek, der bereits zweifach in Indian Wells triumphieren konnte.

Die Begründung des US-Amerikaners wirkt dabei etwas weit hergeholt, denn der ehemalige Weltranglistenelfte sieht vor allem die äußeren Bedingungen als klaren Vorteil für Iga Swiatek: „Sie kann es gewinnen. Vor allem wenn sie viele Matches in der Night Session spielt oder bei Wind.“ Was zunächst ein wenig ausgedacht klingt, macht auf den zweiten Blick jedoch Sinn. Kommen der Polin bei diesen Court-Verhältnissen die Bedingungen doch stark entgegen.

Zwei Viertelfinals für Swiatek bisher in 2026

Im vergangenen Jahr scheiterte Iga Swiatek im Halbfinale an der späteren Titelträgerin Mirra Andreeva. Eine Titelverteidigung gelang damit nach dem Triumph vor zeit Jahren nicht. Doch viel mehr dürfte die aktuelle Form ein Indiz sein, ob sich Sam Querrey mit seinem Tipp nicht zu weit aus dem berühmten Fenster lehnt. Die Weltranglistenzweite erreichte bei den Australien Open und dem 1000er in Doha jeweils das Viertelfinale. Luft nach oben also für den Auftritt in den USA.

Die Auftaktgegnerin muss indes noch gefunden werden, dass sich Iga Swiatek, wie alle 32 gesetzten Spielerinnen, zum Auftakt über ein Freilos freuen darf. Erst in der zweiten Runde greift die 24-Jährige ein und trifft auf die Britin Francesca Jones oder eine Qualifikantin. Vielleicht sorgt der Wind ja schon dann für gute Bedingungen.