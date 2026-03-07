WTA Indian Wells: Lilli Tagger muss sich Sakkari beugen

Mit einem couragiertem Beginn agierte die Osttirolerin Lilli Tagger in der zweiten Runde des WTA-1000er-Turniers in Indian Wells gegen die ehemalige Weltranglisten-3. Maria Sakkari aus Griechenland im ersten Durchgang komplett auf Augenhöhe, musste sich aber dennoch in zwei Sätzen geschlagen geben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 07.03.2026, 22:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Trotz ausgeglichenem Beginn musste sich die Osttirolerin Lilli Tagger in Indian Wells der Griechin Maria Sakkari in zwei Sätzen geschlagen geben.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker

Nach ihrem souveränen Auftakt-Erfolg gegen die für Frankreich startende Varvara Gracheva forderte Lilli Tagger in der zweiten Runde des WTA-1000-Turniers in Indian Wells die an Position 32 gesetzte Maria Sakkari, die bereits auf Position 3 in der Weltrangliste stand.

Und auch gegen die favorisierte Griechin startete Tagger furchtlos und erspielte sich mit ihren druckvollen Schlägen gleich im ersten Spiel zwei Break-Möglichkeiten, musste diese aber ebenso verstreichen lassen wie die 30-jährige Sakkari im vierten Game. Anschließend fanden beide Spielerinnen ihren Rhythmus bei eigenem Service, wobei die 18-jährige Tagger ihre Vorteile bei den kurzen Ballwechseln hatte, jedoch zwei weitere Break-Chancen nicht nutzen konnte, während ihre routinierte Gegnerin bei den längeren Rallyes eher die Nase vorn hatte. Als es bereits nach Tiebreak roch, erkämpfte sich Sakkari drei laufende Satzbälle und packte bei der zweiten Möglichkeit konsequent zu.

Mit dem Momentum im Rücken überzeugte Sakkari weiterhin mit einer beeindruckenden Länge in ihren Schlägen, erhöhte damit den Druck auf Tagger und ließ die French-Open-Juniorensiegerin im zweiten Akt nicht mehr anschreiben. Mit einem Vorhand-Return-Winner besiegelte die zweifache WTA-Titelträgerin den 7:5, 6:0-Erfolg nach 95 Minuten.

Im Sechzehntelfinale könnte die aktuelle Nr. 34 im WTA-Ranking auf die an Nr. 2 gesetzte Polin Iga Swiatek treffen, die ihr Auftakt-Match gegen die US-amerikanische Qualifikantin Kayla Day bestreiten wird. ÖTV-Teenagerin Tagger darf trotz der Niederlage auf ein erfolgreiches Turnier zurückblicken mit ihrem ersten Match-Erfolg bei einem 1000er-Turnier, der sie bei einer aktuellen Live-Platzierung mit Position 114 auf ein neues Karrierehoch in der Damen-Weltrangliste führen wird.

Bencic gegen Sanders souverän

Wenig Mühe hatte Belinda Bencic in ihrer Zweitrunden-Partie gegen die australische Qualifikantin Storm Hunter. Nach ausgeglichenem Beginn zog die Schweizer Olympiasiegerin von Tokio ab Mitte des ersten Durchgangs die Zügel an und fixierte mit ihrem zweiten Matchball den 6:3, 6:2-Erfolg nach 75 Minuten. In der Runde der letzten 32 sieht sich die 12 des Turniers entweder der Belgierin Elise Mertens oder Cristina Bucsa aus Spanien gegenüber.

Hier das Einzel-Tableau aus Indian Wells