WTA Indian Wells: Lokalmatadorinnen Gauff und Anisimova weiter

Mit Coco Gauff und Amanda Anisimova stehen beim WTA 1000-Turnier in Indian Wells zwei der größten US-amerikanischen Hoffnungen in der dritten Runde.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 07.03.2026, 08:09 Uhr

© Getty Images Coco Gauff steht in Indian Wells in der dritten Runde.

Einen allzu einfachen Arbeitstag gab es jedoch für keine der beiden Lokalmatadorinnen. Anisimova verzeichnete gegen Anna Blinkova (WTA-Ranking Nummer 94) einen veritablen Fehlstart, fing sich jedoch nach Verlust des ersten Satzes und fuhr am Ende einen doch noch souveränen 5:7, 6:1 und 6:0-Erfolg ein.

Nächste Gegnerin der Weltranglisten-Sechsten ist Emma Raducanu, die beim 6:1, 6:3 gegen Anastasia Zakharova wenig Mühe hatte.

Die an Nummer vier gesetzte Coco Gauff hatte wiederum beim 6:3, 7:6 (5)-Erfolg über die Usbekin Kamilla Rakhimova (WTA-Ranking Nummer 88) wohl etwas mehr zu kämpfen als erwartet.

Gauff trifft nun in Runde drei auf die Siegerin des Matches zwischen Dayana Yastremska und Alexandra Eala.

Hier das Einzel-Tableau der Damen in Indian Wells