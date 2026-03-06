Qinwen Zheng holt Marcos Baghdatis ins Coaching-Team

Beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells ist der ehemalige Australian-Open-Finalist Marcos Baghdatis erstmals Teil des Trainer-Teams der Chinesin Qinwen Zheng. Wie die Olympiasiegerin aufgrund anhaltender Gerüchte bzgl. einer Trennung von ihrem bisherigen Coach Pere Riba nun bestätigte, wird dieser auch weiterhin als Chef-Coach fungieren.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 06.03.2026, 17:24 Uhr

© Getty Images Die Chinesin Qinwen Zheng erweitert ihr Trainer-Team mit Chef-Coach Pere Riba um den ehemaligen Grand-Slam-Finalisten Marcos Baghdatis.

Sportlich erlebte die Chinesin Zheng im vergangenen Jahr eine Saison zum Vergessen. Nach ihrem erfolgreichen Jahr 2024 mit dem Erreichen des Endspiels bei den Australian Open und dem Olympiasieg in Paris folgte eine Spielzeit mit körperlichen Problemen, in der sie schließlich aufgrund einer Ellbogen-Verletzung inklusive Operation knapp ein halbes Jahr pausieren musste.

Auch abseits des Courts lief es für die 23-jährige nicht rund. Immer wieder rankten sich Gerüchte um eine Trennung von ihrem Erfolgs-Coach Pere Riba, der bereits 2023 Coco Gauff zum US-Open-Sieg führte. Zusätzliche Nahrung erhielt die angebliche Beendigung der Zusammenarbeit, als die ehemalige Weltranglisten-4. ihrem Übungsleiter bei Instagram entfolgte.

Beinahe eindeutig schien die Sachlage nun beim WTA-1000er-Turnier in Indian Wells, als anstelle von Pere der Zypriote Marcos Baghdatis mit der fünffachen WTA-Titelträgerin auf dem Trainingsplatz erschien. Befragt zu ihrem neuen Trainer antwortete sie in einem exklusiven Interview auf Tencent Sport, der führenden chinesischem Internet-Sport-Plattform: „Ich hoffe, er kann mir neuen Input liefern und mir dabei helfen, mein Tennis weiter zu verbessern.“

Befragt, ob Baghdatis nun ihren ehemaligen Coach Riba ersetzen würde, entgegnete die aktuelle Nr. 23 der Welt: „Ich weiß, dass es viele Fragen bzgl. meines Coaching-Teams gab. Ich möchte aber klarstellen, dass ich meine Zusammenarbeit mit Pere nicht beendet habe. Er ist aktuell nur temporär nicht im Team, da er sich eine Auszeit nimmt.“

Körperlich scheint Zheng schon wieder richtig in Schuss zu sein. Bei ihrem Comeback-Turnier in Doha erreichte sie die dritte Runde und konnte bei ihren drei Matches jeweils über die volle Distanz gehen. In ihrem Auftakt-Match in Indian Wells bekommt es die an Position 24 gesetzte Chinesin nach einem Freilos mit der Kroatin Antonia Ruzic zu tun, die sich in drei Sätzen gegen die US-Amerikanerin Jennifer Brady behaupten konnte.

