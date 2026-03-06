WTA Indian Wells: Mboko schreibt weiter Geschichte

Victoria Mboko hat ihr erstes Match beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells gewonnen. Und sich damit erneut in feiner Gesellschaft etabliert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.03.2026, 22:38 Uhr

© Getty Images Victoria Mboko am Freitag in Indian Wells

Es war kein perfekter Einsteig von Victoria Mboko in ihr erstes Turnier als Mitglied der Top Ten der WTA-Charts, aber ein Sieg ist nunmal ein Sieg. Und so nahm die junge Kanadierin das 6:4 und 7:6 (4) gegen Kimberly Birrell natürlich gerne mit. Gleichzeitig komplettierte Mboko damit auch die ersten 20 Matches auf 1000er-Level. Mit ihrem 15. Sieg.

Und da waren die Statistiker gleich mal wieder schnell mit einer Einordnung zur Hand: Denn seit 1990 hat es nur vier Teenager gegeben, die noch erfolgreicher in die höchste Kategorie auf der WTA-Tour eingestiegen sind. Monica Seles etwa hat nur eine einzige Niederlage bei 19 Siegen hinnehmen müssen, Bianca Andreescu, Mbokos Landsfrau, gewann 18 ihre ersten 20 Partien bei 1000ern. Dahinter folgen Serena Williams (17), Jennifer Capriati (16) und nun eben Victoria Mboko, die in der dritten Runde entweder gegen Anna Kalinskaya oder Zeynep Sönmez drankommt.

Der größte Erfolg von Victoria Mboko war natürlich jener in Montreal im vergangenen Sommer. In dieser Saison stand sie in Doha erneut bei einem 1000er im Finale, verlor dieses aber gegen Karolina Muchova.

Ebenfalls zu den frühen Gewinnerinnen am Freitag zählten Emma Raducanu und Linda Noskova. Raducanu gewann gegen Anastasia Zhakarova erstaunlich glatt mit 6:1 und 6:3. Noskova hatte beim 6:3 und 6:3 gegen Jessica Bouzas Maneiro auch so gut wie keine Probleme.

