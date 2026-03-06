WTA Indian Wells: Frisch verlobte Sabalenka ein bisschen eingerostet

Aryna Sabalenka hat mit einer soliden Leistung die dritte Runde beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.03.2026, 23:23 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka hat noch ein bisschen Luft nach oben in Indian Wells

Aryna Sabalenka hat sich ja ein bisschen mehr freizeit genommen nach der Niederlage gegen Elena Rybakina bei den Australian Open 2026. Jetzt ist die Weltranglisten-Erste wieder da. Und musste sich zumindest im ersten Satz gegen die nur 1,58 Meter große Japanerin Himeno Sakatsume strecken. Sobald Sabalenka ihren Rost aber abgeschüttelt hatte, war für die Qualifikantn nichts mehr zu holen. Am Ende hieß es 6:4 und 6:2 für Sabalenka.

In der dritten Runde trifft Sabalenka entweder auf die Australierin Maya Joint oder Jaqueline Cristian aus Rumänien.

Früher am Freitag waren schon Victoria Mboko, Emma Raducanu, Linda Noskova und Clara Tauson im Tennis Paradise eine Runde weitergekommen. Besonders bemerkenswert dabei: Für Mboko war das 6:4 und 7:6 (5) gegen Kimberly Birrell der 15. Sieg im insgesamt 20. Match auf WTA-1000-Level.

Noskova konnte sich gegen Jessica Bouzas Maneiro ebenso problemlos in zwei Sätzen behaupten wie Raducanu gegen Anastasia Zakharova. Clara Tauson warf Yulia Putintseva aus dem Tableau.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen