Mboko hat Großes vor: "Ich verspüre keinen Druck und muss niemandem etwas beweisen“

Ausnahmetalent Viktoria Mboko kletterte durch ihren Auftaktsieg beim WTA 1000er-Turnier in Indian Wells auf Rang neun im Live-Ranking. Trotz ihres Höhenfluges bleibt die Kanadierin bescheiden.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 07.03.2026, 18:00 Uhr

© Getty Images Victoria Mboko "muss niemandem etwas beweisen".

Mboko bezwang in der kalifornischen Wüste in der ersten Runde Kimberly Birrell mit 6:4 und 7:6 (5) und platzierte sich somit erstmals im Live-Ranking in den Top 10. Die 19-Jährige ist allerdings bemüht, die Erwartungshalten nicht zu hoch werden zu lassen. „Im Moment ist alles noch recht neu für mich, da ich erst seit einem Jahr dabei bin. Ich möchte einfach die Erfahrungen genießen und jeden Tag dazulernen und besser werden. Mir ist bewusst, dass ich nicht jede Woche gut abschneiden werde und dass ich unabhängig vom Ergebnis die positiven Aspekte finden muss. Ich muss jetzt niemandem etwas beweisen“, so Mboko.

Ihren Durchbruch feierte die Kanadierin im vergangenen Jahr bei den Canadian Open in Montreal, wo sie im Endspiel Naomi Osaka bezwang. Mbokos Aufstieg verlief quasi kometenhaft: Im Februar 2025 schaffte sie den Sprung in die Top 200, im Sommer folgte dann der große Coup beim Heimturnier und knapp ein Jahr später steht wohl der Sprung in die Top 10 unmittelbar bevor. Keiner Spielerin seit Jennifer Capriati im Jahr 1990 gelang es, innerhalb so kurzer Zeit von jenseits der Top 200 in die Top 10 vorzudringen.

Überraschung im Doppel mit Andreeva

Mboko ist in Indian Wells nicht nur im Einzel am Start, sondern tritt gemeinsam mit Mirra Andreeva auch im Doppel an. In der ersten Runde bezwang das Teenager-Duo überraschend die an Nummer vier gesetzten Titelverteidiger Elise Mertens/Zhang Shuai mit 10:8 im champions-Tiebreak. „Es war unerwartet. Ich hatte nicht geplant, hier Doppel zu spielen, aber es wurde mir kurzfristig vorgeschlagen, und ich habe zugesagt, weil ich überzeugt war, dass es Spaß machen würde. Ich möchte so viele Spiele wie möglich bestreiten“, erklärte die Kanadierin.

Nächste Gegnerin im Einzel ist indes am Samstag Anna Kalinskaya. Die Vorzeichen für Mboko stehen gut, führt sie doch im Head-to-head mit der Russin mit 2:0.

