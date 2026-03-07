WTA Indian Wells: Lilli Tagger - jetzt wartet die erste richtig große Nummer

Lilli Tagger spielt heute in Indian Wells gegen Maria Sakkari (ab 20 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker). Erstmals trifft die junge Österreicherin auf eine (ehemalige) Top-Ten-Spielerin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.03.2026, 08:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Auf die Rückhand wird Lilli Tagger auch heute bauen

Man mag es vielleicht schon vergessen haben, aber im März 2022 ist Maria Sakkari schon mal auf Position drei der WTA-Weltrangliste gestanden. Die Griechin hat seitdem ein bisschen an Form verloren, aktuell läuft es aber auch wieder etwas besser. Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells ist Sakkari an Position 32 gesetzt, Herausragend dabei: Das Erreichen des Halbfinales in Doha, wo Sakkari gegen die spätere Turniersiegerin Karolina Muchova verlor.

Maria Sakkari ist also eine wahre Veteranin, wenn es um Events der höchsten Kategorie geht. Lilli Tagger fängt gerade erst auf diesem Level an. Der Auftakt gegen Varvara Gracheva ist jedenfalls schon mal extrem überzeigend ausgefallen. Neben 36.110.- US Dollar und 35 Punkten für die WTA-Charts hat dieser Erfolg sicherlich auch viel Selbstvertrauen gebracht.

Tagger könnte auf Swiatek treffen

Es ist davon auszugehen, dass sich das Team um Lilli Tagger eine ziemlich genaue Vorstellung von dem gemacht hat, was die Osttirolerin gegen Maria Sakkari erwartet. Umgekehrt wird die Griechin nicht so viele Informationen über ihre heutige Gegnerin haben.

Nun gilt die volle Konzentration von Lilli Tagger ganz sicher der ersten Begegnung mit Maria Sakkari. Aber womöglich hat die mittlerweile 18-Jährige ja auch schon eine Runde weiter geschaut. Denn da würde wohl Iga Swiatek warten. Und wenn Sakkari eine große Nummer ist, dann wäre Swiatek schon eine überlebensgroße Nummer.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells



