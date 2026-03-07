WTA Indian Wells live: Lilli Tagger vs. Maria Sakkari im TV, Livestream und Liveticker

Lilli Tagger trifft heute in der zweiten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells auf Maria Sakkari. Das Match gibt es ab 20 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.03.2026, 07:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Jürgen Hasenkopf/Getty Images Lilli Tagger und Maria Sakkari treffen heute in Indian Wells aufeinander

Der erste Auftritt überhaupt in Indian Wells gegen Varvara Gracheva ist Lilli Tagger ausgezeichnet gelungen, nun wartet aber eine ehemalige Top-Drei-Spielerin: nämlich Maria Sakkari. Die Griechin kommt nach einer Schwächephase langsam wieder in Schwung, stand in diesem Jahr schon im Halbfinale von Doha.

Lilli Tagger hat also nichts zu verlieren. In Aussicht steht allerdings ein Treffen mit Iga Swiatek - sollte die Osttirolerin die Hürde Sakkari nehmen.

Tagger vs. Sakkari - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Lilli Tagger und Maria Sakkari gibt es ab 20 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells