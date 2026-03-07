WTA Indian Wells live: Lilli Tagger vs. Maria Sakkari im TV, Livestream und Liveticker
Lilli Tagger trifft heute in der zweiten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells auf Maria Sakkari. Das Match gibt es ab 20 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 07.03.2026, 07:44 Uhr
Der erste Auftritt überhaupt in Indian Wells gegen Varvara Gracheva ist Lilli Tagger ausgezeichnet gelungen, nun wartet aber eine ehemalige Top-Drei-Spielerin: nämlich Maria Sakkari. Die Griechin kommt nach einer Schwächephase langsam wieder in Schwung, stand in diesem Jahr schon im Halbfinale von Doha.
Lilli Tagger hat also nichts zu verlieren. In Aussicht steht allerdings ein Treffen mit Iga Swiatek - sollte die Osttirolerin die Hürde Sakkari nehmen.
Tagger vs. Sakkari - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Lilli Tagger und Maria Sakkari gibt es ab 20 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.
Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells